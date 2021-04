Des aimants miniatures fabriqués à partir de nanoparticules

A gauche vue au microscope des bâtonnets de cobalt (Le Cobalt est un élément chimique, de symbole Co et de numéro atomique 27 et de...) évaporation (L'évaporation est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est différente...) nickel (Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.)

Crédit Lise-Marie Lacroix, LPCNO

En manipulant des nanobâtonnets de cobalt, des chercheurs et des chercheuses ont mis au point une technique de synthèse d'aimants microscopiques, dont ils contrôlent la géométrie et qu'ils peuvent déposer en un endroit précis d'une puce électronique.L'intégration d'aimants sur puce est d'une importancepour la réalisation de dispositifs portables conçus pour les, l', les applications biomédicales et spatiales. A l'actuelle, les aimants macroscopiques les plus performants sont à base deet obtenus par des procédés métallurgiques qui ne peuvent répondre aux problématiques d'intégration et de miniaturisation. De plus, le remplacement des aimants à base de terres rares est non seulement motivé par des enjeux macro-économiques, mais également par le coût environnemental important lié à l'extraction minière de ces métaux.Des approches alternatives ont de ce fait été intensément étudiées ces dernières décennies et il existe deux méthodes principales pour l'intégration d'aimants dans des dispositifs portatifs: l'élaboration de couches minces par des techniques de dépôt utilisées en microélectronique, et la structuration de composites polymères magnétiques. Cependant, aucune de ces techniques ne permet actuellement de répondre aux critères d'application clés que sont l'intégrabilité (température de procédé modérée), la performance (forteénergétique) et l'épaisseur (importante pour permettre une grande portée des champs rayonnés).Des chercheurs et des chercheuses du Laboratoire deetdes nano-objets ( LPCNO, INSA Toulouse/Univ. Toulouse Paul Sabatier) en collaboration avec le Laboratoire d'analyse et d'des systèmes ( LAAS-CNRS ), ont développé une méthodede conception d'aimants basée sur l'assemblage de briques élémentaires, des nanobâtonnets de cobalt, à la façon d'un jeu de construction. Ces nanobâtonnets sont synthétisés par voie chimique: grâce à leur caractère cristallin et leur rapport de forme élevé, ils se comportent chacun comme des nanoaimants. Dispersés dans unedense, ils sont assemblés et compactés par évaporation sous, ce qui permet de moduler les propriétés de l'obtenu.Les scientifiques ont notamment montré qu'il est possible de fabriquer localement des aimants de fortes épaisseurs (jusqu'à plusieurs centaines de micromètres). Pour cela, il suffit de jouer sur lad'évaporation du solvant dans lequel sont dispersés les nanobâtonnets, ainsi que sur lainduite par des plots de nickel placés sur le substrat, qui attire les particules vers les zones où règnent un gradient demagnétique (force magnétophorétique). Ce procédé économique et rapide permet de fabriquer des aimants offrant des propriétés magnétiques intermédiaires entre les ferrites, peu coûteuses mais peu performantes, et les aimants à base de terres rares, qui sont à l'efficaces mais chers. Les résultats de l'étude sont publiés dansLa preuve de concept de cette, apportée par l'utilisation d'ungravimétrique en, a mis en évidence le potentiel d'intégration et d'efficacité de cesmagnétiques au sein de dispositifs nomades. Adaptée également à la réalisation d'aimants doux à base de, cette technique pourrait augmenter les performances des inductances et d'en réduire la taille, et répondre ainsi aude montée endes circuits radiofréquences imposée par les nouveaux besoins des communications sans fils pour laet l'Magnetophoresis-Assisted Capillary Assembly: A Versatile Approach for Fabricating Tailored 3D Magnetic Supercrystals.P. Moritz, A. Gonon, T. Blon, N. Ratel-Ramond, F. Mathieu, P. Farger, J.-M. Asensio-Revert, S. Cayez, D. Bourrier, D. Saya, L. Nicu, G. Viau, T. Leichle, L.-M. Lacroix.Publié le 23 février 2021.DOI: doi.org/10.1021/acsnano.0c10215 Article disponible sur la base d'archives ouverte hal