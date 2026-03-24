👽 Et si les aliens parlaient, mais qu'on ne les entendait pas ?

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Un signal étroit émis depuis une planète (à gauche) peut être dispersé en fréquences après avoir traversé le plasma stellaire puissance

Crédit: Vishal Gajjar

Pourquoi l'Univers paraît-il si silencieux après des décennies passées à guetter un message venu d'ailleurs ? Où sont les civilisations extraterrestres ? Une nouvelle hypothèse inattendue vient d'émerger donnant, on l'espère, une explication au célèbrede Fermi.Longtemps perçues comme des émissions nettes et continues, les ondes radio se heurtent à des barrières et perturbations lors de leur voyage. L'des étoiles, à l'image des éjections decoronale, projette par exemple des particules chargées qui interfèrent avec la propagation de ces ondes. Ces rencontres ont le potentiel de disperser unsur une large bande de fréquences, diminuant son intensité et compliquant sa réception depuis laUn travail mené par Vishal Gajjar et Grayce Brown du SETI Institute a quantifié cet impact en scrutant des signaux échangés entre la Terre et des sondes spatiales. Leurs résultats, parus dans, ont permis d'étalonner l'influence duet des éruptions stellaires sur les transmissions très fines, précisément celles que les astronomes traquent.Des simulations ont ensuite extrapolé ces mesures à d'autres systèmes, en ciblant les étoiles comme notre Soleil et les naines rouges. Ces dernières, de taille modeste mais très turbulentes, sont particulièrement susceptibles de provoquer un étalement prononcé des signaux, pouvant excéder plusieurs centaines de hertz dans certains cas.Cette avancée permet d'envisager des modifications dans les techniques d'investigation. En prenant en compte les conditions spatiales locales, les scientifiques peuvent à présent élaborer des stratégies de détection plus adaptées aux signaux qui nous arrivent réellement, et non à ceux émis dans des conditions idéales.Certains se demandent si ce processus apporte un élément de réponse au silence persistant. Peut-être la galaxie n'est-elle pas dépourvue de messages, mais devons-nous simplement perfectionner nos instruments pour les discerner à travers le parasitage généré par les étoiles.Les efforts à venir intégreront ces nouveaux paramètres aux recherches en cours, ravivant l'espoir de lever un coin du voile sur l'existence éventuelle de civilisations technologiques au sein de la Voie lactée.