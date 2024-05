Aurores boréales visibles jusqu'à Paris: des opportunités d'observation à venir

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Aurore boréale dans la nuit du 10 au 11 mai 2024 à Strasbourg - Image Wikimedia

Le weekend dernier, il a été possible d'observer des aurores boréales sous des latitudes inhabituelles, jusqu'en France, Allemagne et au sud des Etats-Unis. Habituellement visibles dans les régions polaires, ces lumières ont illuminé les cieux même en Iles de France, offrant un spectacle rare.Les aurores boréales, ou "aurores polaires", sont des phénomènes causés par l'interaction entre les particules chargées duet laterrestre. Lorsque ces particules frappent l', elles excitent les molécules de gaz, principalement l'et l', provoquant des émissions de. Les couleurs observées varient en fonction des gaz impliqués: le vert et leproviennent de l'oxygène, tandis que le bleu et lerésultent de l'azote.Ce spectacle rare en Europe et aux Etats-Unis a été rendu possible par une intensification de l'solaire. Des éruptions solaires massives, avec éjections decoronale, ont projeté des nuages de particules chargées vers la. Cette intensification a élargi l'auroral, permettant aux aurores de descendre jusqu'à des latitudes plus basses.Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des photos et des vidéos de ce spectacle, capturées par des amateurs et des photographes professionnels. Les conditions météorologiques favorables, avec des ciels clairs et peu de, ont contribué à lades aurores.Si vous avez manqué ce spectacle, de nouvelles occasions devraient se manifester et il faudra être attentif. D'autres opportunités d'observer des aurores boréales en Europe et aux Etats-Unis sont probables dans les semaines et mois à venir. L'activité solaire suit un cycle d'environ 11 ans, et nous approchons actuellement d'un maximum solaire prévu pour 2025.