Batteries: capacité triplée avec ces nouvelles anodes en silicium !

Les anodes en silicium offrent d'excellentes capacités de stockage pour les batteries lithium-ion, mais se dégradent en seulement quelques cycles de charge et décharge. Un bon de géant a été effectué dans ce domaine.Réunis au sein d'un(IRL), des chercheurs du Laboratoire nanotechnologies et nanosystèmes, de l', de l'Institut national de laet du laboratoireet science ont développé une nouvelled'anodes en silicium.Selon ces travaux publiés dans la revue, elles stockent au moins trois fois plus d'qu'espéré, et sur deux cents cycles au lieu de juste quelques-uns.Entre les appareils électroniques portables, l'Internet des objets et lesélectriques, les demandes en batteries à hauteénergétique ne cessent d'augmenter. Lala plus mature, la batterie, repose sur des anodes endont les performances ne progressent plus assez pour y répondre. Les anodes en silicium offrent de leur côté un stockage d'énergie dix fois supérieur, à volume équivalent, mais elles gonflent tellement lors de la charge qu'elles dégradent la batterie en seulement quelques cycles.Grâce à une solide collaboration franco-québécoise, des chercheurs du Laboratoire nanotechnologies et nanosystèmes ( LN2 , CNRS/Centrale Lyon/INSA Lyon/Univ. Grenoble Alpes/Univ. Sherbrooke), de l' université de Sherbrooke (Canada), de l'Institut national de la INRS , Canada) et du laboratoire Matériaux ingénierie et science ( MatéiS , CNRS/INSA Lyon/Univ. Claude Bernard) ont développé une nouvelle architecture d'anodes en silicium, qui atteignent l'état de l'art au niveau du stockage, et ce sans s'abîmer pendant au moins deux cents cycles de charge et décharge.Les chercheurs ont réglé le problème du gonflement en utilisant du silicium poreux. La prise de volume pendant la charge s'opère alors vers l'intérieur, en réduisant la taille des pores, au lieu de faire gonfler tout le matériau. Cette structure entraîne cependant une accumulation irréversible de lithium dans les pores, qui affecte les performances de la batterie. Les chercheurs ont alors appliqué unqui forme une minuscule couche de surface en silicium massif, qui diminue la surface de contact avec l'électrolyte.Cette architecture présente par ailleurs des propriétés mécaniques originales, mais encore mal comprises. Cette structure en sandwich présente des performances de stockage de 9 mAh.cmsur plus de deux cents cycles, soit trois fois le seuil considéré comme intéressant par les industriels. Sur un nombre de cycles restreints, ces anodes montent même jusqu'à 20 mAh.cm. Le tout avec des méthodes à bas coût, compatibles avec les procédés classiques de la microélectronique.Ce procédé a été breveté et l'équipe explore à présent comment faire fonctionner ces anodes avec des électrolytes solides, plus sûrs que leurs équivalents liquides.Sofiane Abdelouhab, Graniel Harne A. Abrenica, Alexandre Heitz, Sylvain Meille, Lionel Roué, Abderraouf Boucherif, Denis Machon., Volume 65, 2024.