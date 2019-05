Sur le même thême

Des batteries au sodium à recharge ultra-rapide



Cellules au format "pile bouton", pour le test de matériaux de batteries sodium-ion (Na-ion), déposées sur du sel (NaCl).

© Cyril FRESILLON/CSE/RS2E/CNRS Photothèque

La start-up Tiamat, issue des recherches menées au sein dusur le stockage électrochimique de l', porté par le, développe et industrialise une nouvelle génération de batteries à recharge ultra-rapide, à base deet non plus de. Le CNRS,sa filiale nationale de valorisation CNRS Innovation, est entré à son capital.Les batteries au lithium se sont imposées dans de nombreux domaines, des véhicules électriques à l'outillage portatif, en passant par le stockage des énergies renouvelables intermittentes (solaire et éolien). Mais cetteprésente des limites, notamment en termes dede recharge et de durée de, et le lithium est une ressource rare et localisée dans quelques régions du. Plusieurs années demenées dans des laboratoires du Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie, porté par le CNRS, ont abouti à une nouvelle génération de batteries, à base de sodium et non plus de lithium. La start-up Tiamat, fondée en 2017, a pour vocation de développer et produire ces nouvelles batteries. Tiamat a récemment franchi une étape importante en réalisant une levée de fonds de 3,6 millions d'euros, auprès de plusieurs investisseurs. À cet occasion, CNRS Innovation, la filiale nationale de valorisation du CNRS, est entrée au capital de l'entreprise.Un avantage majeur de la batterie sodium-ion de Tiamat est de se recharger dix fois plus rapidement qu'une batterie au lithium. Elle peut de plus subir unde cycles de recharge dix fois plus important, ce qui prolonge sa durée de vie. Outre ladu sodium, l'atout de cette technologie est sa, mais elle ne sera pas compétitive en terme ded'. Le marché des batteries sodium-ion ne concernera donc pas lesélectriques mais des applications exigeant une forte puissance et unerapide, comme des vélos ou trottinettes électriques, ou bien encore le stockage d'issue de sources renouvelables intermittentes, et les robots industriels.Grâce à cette levée de fonds, Tiamat accélère la production et la qualification de ses batteries, aujourd'hui réalisées au sein du Hub de l'Energie, à Amiens. La start-up livre ses premiers clients, qui intègrent les batteries Tiamat dans des produits existants, ouvrant la voie à de nouveaux usages. Uned'industrialisation est ensuite prévue, avec une première production en série à partir de 2020.