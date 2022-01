Les cerfs-volants sous-marins apportent de l'énergie verte aux insulaires



Une nouvelle technologie ingénieuse transforme les courants de marée à faible débit en une source d'énergie renouvelable rentable pour les petites îles.Fournir aux communautés insulaires uneet abordable est un défi majeur. En raison de leur taille et de leur isolement, les petites îles dépendent généralement des importations de combustibles fossiles pour leur approvisionnement en– un processus coûteux et. Les sources conventionnelles d'ont leurs propres inconvénients pour de nombreuses îles, tels que le manque ou l'imprévisibilité des ressources disponibles.LeDGIM2 financé par l' UE a démontré une solution pour surmonter ces défis en fournissant une énergie verte et rentable aux îles Féroé. Il est basé sur uneunique deappelée Deep Green,par la société hôte du projet , Minesto. "L'objectif principal du projet DGIM2 était de mettre la technologie Deep Green sur le marché. Nous avons testé avec succès la capacité de ces centrales électriques à remplacer les générateurs diesel dans les micro-réseaux", déclare Martin Edlund, PDG de Minesto. La technologie utilise de l'énergie renouvelable à partir des courants deà faibleet les alimente dans un. Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?"Imaginez que vous faites voler un cerf-volant dans le. Lorsque vous déplacez le cerf-volant latéralement, vous remarquez qu'il vole vite – bien plus vite que le vent ne souffle. Imaginez attacher uneau cerf-volant et la mettre dans l', où elle est tirée par le courant au lieu du vent, et vous avez le concept de notre technologie Deep Green", explique Bernt Erik Westre, CTO de Minesto. "Sur notre cerf-volant, la turbine entraîne un générateur qui produit de l'. La "laisse" qui tient le cerf-volant transfère l'électricité à un joint ancré dans le fond marin. De là, un câble conduit l'électricité jusqu'au rivage, où il alimente le. A bord du cerf-volant se trouve un système de. Nous le supervisons et le surveillons depuis un emplacement àCette technologie révolutionnaire offre plusieurs avantages par rapport aux systèmes existants. Alors que l'conventionnelle nécessite des courants rapides de plus de 2,5 mètres par, Deep Green peut fonctionner sur des sites à faible débit, qui couvrent une zone géographique beaucoup plus vaste. Le système léger fournit une énergie renouvelable prévisible à des coûts d'exploitation et de maintenance relativement bas. Ce nouveau type deoffre également l'avantage concurrentiel de fonctionnerimmergé et à l'abri des regards – un aspect clé pour les îles où une grande partie de l'économie dépend duL'essai des îles Féroé a permis de démontrer un prototype vérifié qui ade l'électricité au réseau féroïen sur des cycles de marée complets avec des performances satisfaisantes. Ses résultats incluent également unede puissance, des procédures opérationnellespour le déploiement et la récupération, et une méthodologie d'évaluation des performances énergétiques par des tiers.Laréussie a rapproché l'équipe du projet du déploiement de sa technologie sur le marché à. En plus d'un accord prolongé avec la société de services publics féroïenne SEV, des démonstrations sont prévues au large de l'de Bréhat, en France, et de Holyhead, aude Galles, en collaboration avec des partenaires locaux. Les possibilités de déploiement s'étendent au-delà des seules petites îles. "Plusieurs pays qui ont des courants de marée ou océaniques sont intéressés par notre technologie. Les sites à faible débit représentent au moins la moitié des sites de marée et la plupart des sites de courants océaniques dans le: le potentiel mondial de notre technologie est important", conclut Edlund.