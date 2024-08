Cette invention permet de capter 20 litres d'eau potable par jour dans l'air des zones arides

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La Terre, bien que couverte d'eau, voit des milliards de personnes souffrir d'un manque d'accès à l'eau potable, un paradoxe alarmant. Cette situation critique appelle à des solutions novatrices, en particulier dans les régions arides où l'approvisionnement en eau est le plus difficile. Face à ce défi mondial, des chercheurs de l'de l'Utah ont mis au point un dispositif prometteur qui pourrait révolutionner l'accès à l'en capturant l'de l'air, même dans des environnements secs.L'atmosphère terrestre contient une quantité d'eau estimée à des milliards de mètres cubes. Malgré ce potentiel, les technologies actuelles de récolte d'eau atmosphérique restent peu efficaces, coûteuses et encombrantes. Le nouveau prototype développé par l'équipe de l'Université de l'Utah surmonte ces limitations grâce à une approche innovante. Ce dispositif, à la fois compact et alimenté par unclassique, utilise desadsorbants pour capter et libérer l'eau sous forme liquide par simple application de chaleur.Le prototype repose sur des cadres organométalliques, des matériaux hygroscopiques ayant une affinité particulière pour l'eau. Ces matériaux, comparés à des blocs Lego en raison de leur structure modifiable, permettent de séparer les molécules d'eau des autres gaz présents dans l'air. L'équipe a utilisé du fumarate d'aluminium, qui a été façonné en panneaux pour maximiser la surface de contact avec l'air. Un seul gramme de ce matériau peut offrir une surface interne équivalente à deux terrains de football, ce qui lui permet de capturer une quantité significative d'eau.Ce projet a suscité l'intérêt du Département de la Défense des États-Unis, qui y voit un moyen de maintenir l'hydratation des soldats opérant dans des zones éloignées et arides. En finançant ce développement, l'armée cherche à réduire la nécessité de transporter de grandes quantités d'eau, ce qui alourdit la logistique en opération. Le prototype, en produisant de l'eau sur demande, pourrait transformer la manière dont les soldats s'approvisionnent en eau, allégeant ainsi leur charge sur le terrain.Au-delà de ses applications militaires, cette technologie offre une solution potentielle pour les populations civiles confrontées à des pénuries d'eau. Le dispositif pourrait être installé dans des foyers situés dans des régions isolées ou affectées par la sécheresse, fournissant ainsi 15 à 20 litres d'eau potable par jour, soit l'équivalent des besoins quotidiens d'une famille. Contrairement à d'autres technologies, celle-ci ne dépend pas des panneaux solaires, ce qui la rend plus pratique dans des conditions d'aridité extrême, et la rend exploitable de jour comme de nuit.En termes d'impact environnemental, le choix de recourir à des combustibles plutôt qu'à l'énergie solaire répond à des préoccupations pratiques, bien que cela soulève des questions sur la durabilité à long terme. L'équipe deenvisage déjà des améliorations pour réduire l'du dispositif tout en maintenant son efficacité. Avec cette innovation, un avenir où l'eau potable serait accessible à tous, même dans les régions les plus arides, semble de plus en plus envisageable.