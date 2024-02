Cette photo montre une collision titanesque entre deux galaxies

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Crédit: NASA, ESA, et J. Dalcanton (University of Washington)

La formation galactique Arp 122 se révèle comme un spectacle fascinant. Située à environ 570 millions d'années-lumière de la Terre, cette structure particulière est le théâtre d'une collision entre deux galaxies: NGC 6040 et LEDA 59642.La première, NGC 6040, se distingue par sa forme spirale inclinée et déformée. À ses côtés, LEDA 59642, unede face, participe à ce processus. Aux confins de l'image, une troisième protagoniste apparaît: laelliptique NGC 6041. Bien qu'elle soit membre du même amas galactique qu'Arp 122, NGC 6041 reste en dehors de cettegigantesque.Les collisions galactiques, d'une énergie monumentale, s'inscrivent dans une temporalité qui dépasse l'entendement humain. À titre d'exemple, notre propre galaxie, la, se dirige vers uneavec sa voisine, la galaxie d'Andromède (M31), mais il reste environ quatre milliards d'années avant leur rencontre. Et le processus de fusion ne sera pas rapide non plus, pouvant s'étendre sur des centaines de millions d'années. La lenteur de ces collisions s'explique par les distances astronomiques en jeu.Les galaxies sont constituées d'étoiles et de leurs systèmes planétaires, de poussière et de gaz. Lors d'une collision galactique, ces composants subissent des changements radicaux sous l'effet des forces gravitationnelles. Avec le, cela modifiela structure des galaxies impliquées, aboutissant parfois à une seule galaxie fusionnée. C'est probablement le destin qui attend Arp 122.Les galaxies issues de fusions tendent à adopter une structure régulière ou elliptique, le processus de fusion perturbant les structures plus complexes comme celles observées dans les galaxies spirales. Supposer de l'apparence finale d'Arp 122 est un exercice intéressant, mais il faudra attendre très longtemps pour le découvrir.