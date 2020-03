Une combinaison du tantale et de l'iridium pour un catalyseur hautes performances



Des scientifiques du C2P2 (CNRS/Université Claude Bernard/CPE Lyon), du CRMN (CNRS/Université Claude Bernard/ENS Lyon) et du LCPB (CNRS/Collège de France) ont néanmoins synthétisé lepremiercombinant du tantale (Ta) et de l'iridium (Ir) sur un support de silice. D'après ces travaux, qui font la couverture de la revue, cemétallique deux-en-un offre des performances cent fois meilleures que celles des analogues monométalliques, en particulier pour les réactions d'échange d'par duDe nombreux catalyseurs contiennent desmétalliques, mais généralement d'un seul type en même. En effet, combiner de façon contrôlée lade deux éléments métalliques différents est une tâche difficile. Des chercheurs du laboratoire Chimie,, polymères et procédés(C2P2, CNRS/Université Claude Bernard/CPE Lyon), du Centre deà très hauts champs de Lyon (CRMN, CNRS/Université Claude Bernard/ENS Lyon) et du Laboratoire de chimie des processus biologiques (LCPB, CNRS/Collège de France) ont obtenu le premier catalyseur contenant à la fois du tantale et de l'iridium, incorporés à lad'un support de silice.Cette synthèse a été particulièrement technique car le tantale a tendance à manquer d'électrons, tandis que l'iridium en a en excès, ce qui les rend généralement incompatibles. De plus, les catalyseurs à base de tantale et ceux à base d'iridium se fabriquent habituellement avec des procédés très différents. En raison de la présence des deux métaux, le catalyseur bimétallique obtenu dans ces travaux présente un effet catalytique cent fois plus important que des analogues monométalliques. Il s'est montré particulièrement efficace pour des réactions d'échange isotopique hydrogène/deutérium, quipar exemple à la préparation de solvants pour lamagnétique, ainsi que pour réaliser le traçage de molécules pharmaceutiques. Les chercheurs vont à présent explorer différentes combinaisons de métaux, parmi les nombreuses offertes par lepériodique.Sébastien Lassalle, Ribal Jabbour, Pauline Schiltz, Pierrick Berruyer, Tanya K. Todorova, Laurent Veyre, David Gajan, Anne Lesage, Chloé Thieuleux, Clément Camp. Metal-Metalin Well-Defined Surface Tantalum-Iridium Heterobimetallic Catalysts for H/D Exchange Reactions.(141), 19321-19335.- Clément Camp - C2P2 UMR5265 - clement.camp at univ-lyon1.fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at.fr