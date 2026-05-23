🌟 On pourrait avoir tout faux sur la durée de vie de notre Soleil

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Le cœur chaud d'une étoile géante rouge deviendra la future naine blanche.

Crédit: Paul Beck (KU Leuven, Belgique)



Comment l'évolution d'une étoile modifie la forme de son champ magnétique. Les simulations suggèrent des structures en coquille (lignes roses).

Crédit: Lukas Einramhof | ISTA

Le magnétisme des étoiles semble laisser des traces bien après leur mort. Des scientifiques ont découvert ce qu'ils appellent une "aimantation fossile" sur des cadavres stellaires: les naines blanches. Cette observation pourrait révéler comment les étoiles passent de leurdeà celle de, un destin qui attend notrePour comprendre ce lien, il faut suivre la vie d'une étoile comme le Soleil. Après avoir épuisé son hydrogène, son cœur s'effondre tandis que ses couches externes gonflent démesurément,une. Puis, ces couches se dispersent, laissant derrière elles un noyau compact et brûlant: la naine blanche.L'équipe de recherche a utilisé les oscillations des étoiles, ou "tremblements d'étoiles", pour sonder leurs intérieurs. Cette technique, l'astérosismologie, fonctionne comme la sismologie terrestre avec les tremblements de terre. Elle a révélé que les géantes rouges possèdent un champ magnétique en leur cœur, tandis que les naines blanches en montrent un à leur. Les chercheurs ont alors développé un modèle reliant ces deux observations, basé sur l'idée de "".Selon ce modèle, le champ magnétique ne se limite pas au cœur des géantes rouges, mais s'étend sur une plus grande partie de l'étoile. En vieillissant, ce champ se réorganise en forme de coquilles, plus fortes près de la surface qu'au cœur.Cette découverte a des implications directes pour notre Soleil. Actuellement, les astronomes ignorent si le cœur du Soleil est magnétique. Si c'était le cas, cela modifierait toutes les prédictions sur sa durée de vie.Un champ magnétique pourrait en effet mélanger l'hydrogène des couches externes avec le cœur, prolongeant ainsi la vie de l'étoile. Mais il pourrait aussi avoir des effets opposés. Les chercheurs espèrent que leurs travaux permettront de mieux comprendre ce qui se cache au plus profond de notre étoile.L'étude a été publiée dans la revue. Elle montre que lepourrait être bien plus répandu qu'on ne le pense, même s'il est parfois difficile à détecter. Comme le rappelle Lukas Einramhof, "nous ne pouvons pas toujours détecter ce magnétisme, mais nos travaux indiquent que la plupart des étoiles sont probablement magnétiques."