La comète "mère des dragons" actuellement visible: voici où la trouver

La comète 12P/Pons-Brooks observée en mars. Elle est actuellement visible dans le ciel nocturne pour les observateurs de l'hémisphère nord.

Crédit: Agence spatiale européenne

Après 71 ans d'absence, la comète 12P/Pons-Brooks, surnommée "Mère des Dragons", offre un spectacle éblouissant dans l'hémisphère Nord, visible peu après le crépuscule.Cette comète de type "Halley", officiellement connue sous le nom de Comet 12P/Pons-Brooks, effectue unedutous les 71 ans. Sa dernière visite près de la Terre remonte à 1954. D'une taille comparable à celle d'une ville, avec un noyau de 17de, elle décrit uneelliptique autour du Soleil. Sa particularité réside dans sa composition de glace, poussière et roche, avec une tête affichant une teinte verte due à la présence de molécules dediatomique qui émettent uneémeraude sous l'effet du Soleil.Ce qui distingue surtout cette comète est son activité cryovolcanique ; elle éjecte régulièrement le contenu de son cœur glacé dans l'espace, augmentant ainsi sa. Une éruption observée en juillet dernier a été la première en 69 ans, durant laquelle elle a développé des "cornes", lui valant le surnom de "comète du diable". Depuis, elle a connu plusieurs éruptions, se démarquant par des explosions spectaculaires de gaz et de poussière.Ces éruptions antérieures lui avaient fait arborer une paire de cornes, probablement à cause d'une encoche de glace ou de roche dans la comète qui divisait en deux son panache d'éjection givré. Cependant, les dernières éruptions n'ont pas présenté cette caractéristique. L'européenne (ESA) a alors choisi le surnom "Mère des Dragons", car la comète est considérée comme le corps parent de la petitedes "kappa-Draconids", active annuellement entre le 29 novembre et le 13 décembre.Le 21 avril, la comète se rapprochera au plus près du Soleil, atteignant son point de luminosité maximale dans le ciel. Elle sera au plus proche de la Terre en juin, mais ne sera plus visible dans l'hémisphère Nord à ce moment-là. L'ESA recommande aux observateurs du ciel de l'hémisphère Nord de profiter de ce spectacle début avril.Pour observer la comète, il est conseillé de se placer dans un lieu éloigné des lumières urbaines, avec une vue dégagée vers l'horizon ouest, environ uneaprès le coucher du soleil. L'utilisation deest recommandée pour faciliter sa localisation.