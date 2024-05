Comment les chats exploitent-ils la physique pour toujours retomber sur leurs pattes ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Un chat utilise plusieurs méthodes pour se contorsionner pendant une chute afin d'atterrir sur ses pattes.

images capturées dans une chronophotographie d'Étienne-Jules Marey (montrées dans la revue Nature, 1894).

Les chats ont une capacité remarquable à retomber sur leurs pattes, un phénomène qui intrigue depuis longtemps scientifiques et amoureux des animaux. Cette aptitude semble défier les lois de la physique, car le chat parvient à se repositionner en l'air sans aucune force externe. Mais quel est le secret derrière cette prouesse ?La capacité des chats à toujours atterrir sur leurs pattes est due à deux principaux facteurs: la physique et la. Greg Gbur,à l'de Caroline du Nord à Charlotte, explique que ce phénomène est lié à la conservation du. Lorsqu'un chat chute d'une position inversée, il peut se redresser en se pliant et en tournant simultanément les parties avant et arrière de son corps dans des directions opposées.En plus de la méthode "se plier et tourner", les chats utilisent la technique "rentrer et tourner". Ils étendent leurs pattes avant et rentrent leurs pattes arrière, ce qui diminue leur résistance au changement de mouvement rotationnel, puis font l'. Cette technique est comparable à celle d'un patineur artistique qui modifie sade rotation en éloignant ou rapprochant ses bras de son corps.Un autre mécanisme utilisé par les chats est "la queue propulseur", où la queue agit comme un contrepoids, aidant le corps à pivoter dans la direction opposée. Ces contorsions sont rendues possibles grâce à la région lombaire extrêmement flexible des chats, située entre le bassin et la cage thoracique, comme le souligne John Hutchinson, professeur de biomécanique évolutive au Royal Veterinary College deDu point de vue neurologique, les chats disposent d'un réflexe de redressement, un réflexe complexe qui fait intervenir leconscient. Ce réflexe repose sur le système vestibulaire, quil'équilibre et comprend les canaux semi-circulaires et les otolithes dans l'. Ces composants détectent les changements de position et d', et commandent les mouvements musculaires nécessaires pour atterrir sur les pattes.Ce réflexe de redressement n'est pas seulement observé chez les chats domestiques ; de nombreux félins sauvages, ainsi que d'autres animaux comme les rats et les lapins, montrent des comportements similaires, souvent en réponse à des menaces prédatrices.Ainsi, loin d'être une simple curiosité, la capacité des chats à se redresser en tombant est un mélange complexe de physique, de flexibilité corporelle et de réponses neurologiques sophistiquées,au fil de l'évolution pour maximiser leurs chances de survie dans des environnements souvent périlleux.