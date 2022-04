Comment un tissu sèche-t-il ?

Des mesures précises par résonance magnétique (RMN) ont permis à une équipe du laboratoire Navier de mieux comprendre les phénomènes physiques à l'oeuvre lors du séchage de fibres textiles. Leur étude ouvre une voie vers la mise au point d'un modèle prédictif pour la conception de vêtements, de masques faciaux, et ded'isolation.Comment l'de l'modifie-t-elle l'efficacité d'un masque facial ? Quelle est la meilleure manière de sécher un vêtement ? A quelun textile peut-il absorber l'humidité émise par le corps, ou protéger celui-ci contre l'humidité ambiante ? Pour répondre à ces questions, faute de comprendre précisément comment se comporte l'eau au niveau des fibres, il n'existe pas aujourd'hui de modèle satisfaisant, validé par des mesures expérimentales.Les mesures effectuées au laboratoire Navier (CNRS/Ecole des Ponts ParisTech/Université Gustave Eiffel), en utilisant la spectroscopie par, permettent de mieux comprendre les phénomènes physiques locaux pendant le séchage d'un textile. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revueL'eau contenue dans un tissu humide est soit liée à la structure du tissu par des liaisons, soit circule sous forme de vapeur dans les vides du tissu. Jusqu'ici, les modèles du séchage supposaient que la plus grande partie de l'eau quittait leparde vapeur. Les modèles supposaient également une certainede transfert entre les états correspondant à l'eau liée et à la vapeur d'eau. Cependant, sans mesures précises, les chercheurs ne pouvaient pas valider les paramètres qu'ils utilisaient pour adapter les modèles à leurssouvent macroscopiques.C'est pourquoi l'équipe du laboratoire Navier a voulu réaliser des mesures fiables dans uncontrôlé. Un empilement de fibres de cellulose a été utilisé comme modèle de matériau textile. Ces fibres ont été placées dans des conditions d'humidification précises, jusqu'à obtention de l'équilibre, puis soumises à unconstant d'sec. Le suivi des quantités d'eau dans les fibres a alors été réalisé par RMN sur des échantillons d'unL'originalité de l'réalisée au laboratoire Navier est d'avoir permis la mesure de lad'eau liée en dépit de sonde relaxationRMN très faible, et de doser ainsi la quantité d'eau liée dans la cellulose pendant la durée du séchage. Les résultats ont montré qu'avec des fibres de petites(20 microns d'épaisseur), contrairement aux hypothèses généralement faites jusqu'ici, les phases d'eau liée et vapeur sont constamment à l'équilibre, si bien que l'eau liée est extraite continuellement au cours dude vapeur. Un modèle simple permet alors de rendre compte de ces résultats, et de prédire le taux de séchage de l'en fonction de sa taille, de sa porosité et des propriétés du flux d'air.Ces premiers résultats ouvrent une voie à la réalisation d'outils de conception de textiles optimisés pour leurs conditions d'utilisation. Mais de nouvelles recherches sont nécessaires, en particulier pour être capable de prendre en compte des conditions extérieures qui ne seront pas celles d'un laboratoire.Xiaoyan Ma, Benjamin Maillet, Laurent Brochard, Olivier Pitois, Rahima Sidi-Boulenouar, and Philippe Coussot.17, 024048 (2022)- Philippe Coussot -Général des Ponts, des Eaux et des Forêts de l', Laboratoire Navier (CNRS/École des Ponts ParisTech/Université Gustave Eiffel) - philippe.coussot at univ-eiffel.frINSIS - insis.communication at.fr