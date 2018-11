Sur le même thême

Un composant monomatériau pour les cellules photovoltaïques organiques

La dyade de triazatruxène. © Chemistry Squared

Au cœur de travaux de plus en plus nombreux, les cellules photovoltaïques organiques viennent épauler leurs cousines en silicium afin d'exploiter l'énergie solaire. Des chimistes de l' institut des sciences et technologies moléculaires d'Angers (MOLTECH-Anjou, CNRS/Université d'Angers), de l'de Mons en Belgique et de l'université canadienne de Calgary ont développé unedite " unique " puisqu'elleseule le rôle de couche active, généralement composée d'unde composés. Ces travaux, publiés dans Chemistry Squared, devraient donc simplifier la fabrication des cellules.Plus légères, semi-transparentes et souples, les cellules photovoltaïques organiques peuvent être installées dans les nombreux endroits inaccessibles à leurs équivalents en, assurant ainsi une complémentarité précieuse au développement des énergies renouvelables. Alors que la couche active de ces cellules est généralement composée d'un mélange de deux ou trois, des chercheurs de l'des sciences et technologies moléculaires d'Angers (MOLTECH-Anjou, CNRS/Université d'Angers), de l'université de Mons en Belgique et de l'université canadienne de Calgary se sont penchés sur le développement d'une molécule multifonctionnelle dite " unique ".Dans cette étude présentée, un accepteur d'électrons, le fullerène C60, a été physiquement lié à un composé capable de donner des électrons, le triazatruxène, très peu utilisé dans le domaine du photovoltaïqueainsi une dyade. Une fois déposée entre deux électrodes et illuminée par une source lumineuse simulant notre, cette dernière est capable de convertir une partie desreçus en électrons, générant ainsi un. À travers ces résultats originaux et prometteurs, les chercheurs espèrent contribuer à susciter, au sein de la communauté, un certain intérêt quant à la préparation et l'étude de couches actives constituées d'un seul matériau).Antoine Labrunie, Giacomo Londi, Sergey V. Dayneko, Martin Blais, Sylvie Dabos-Seignon, Gregory C. Welch, David Beljonne, Philippe Blanchard, Clément CabanetosA triazatruxene based molecular dyad for single-component organic solar cellsChemistry Squared – Octobre 2018- Clément Cabanetos, MOLTECH-Anjou UMR6200, Université d'Angers- Philippe Blanchard, Laboratoire MOLTECH-Anjou, Angers