Concevoir des matériaux thermoélectriques plus performants

Au coeur des générateurs thermoélectriques, des matériaux semi-conducteurs sont intensivement étudiés pour accroître les performances de ces dispositifs qui génèrent de l'électricité à partir de chaleur. Des chimistes du Laboratoire de cristallographie et sciences des(CRISMAT/ CNRS/Université Caen Normandie/Ensicaen) ont synthétisé un nouveaud'origine minérale présentant des propriétés thermoélectriques remarquables. Ces travaux, menés en collaboration avec l'des sciences chimiques de Rennes (ISCR/CNRS/Université Rennes1/ENSCR/INSA Rennes), l'institut Néel, l'de Central Michigan (USA) et l'université de Kyushu (Japon), ont été publiés dans les revuesetLa génération d'à partir dedissipée au moyen de modules thermoélectriques (effet Seebeck) représente une voie particulièrement prometteuse de production d'"verte". Cetteprésente des avantages indéniables ende, de maintenance, d'absence de vibrations, qui la rendent attractive pour des utilisations dans les domaines, de l'industrie ou du bâtiment. Pour accroître les rendements des dispositifs (aujourd'hui en deçà des 10 %), les scientifiques s'attachent à concevoir de nouveaux matériaux plus efficaces. Le défi est de synthétiser un matériau dans lequel les propriétés électriques et thermiques sont découplées. En bref, comment élaborer un conducteur électrique qui conduit très peu la chaleur ?Grâce à leurs structures cristallographiques complexes, certains sulfures ded'origine minérale comme la colusite associent uneélevée et une faible. En jouant sur ladu matériau, les chimistes du CRISMAT ont réussi à synthétiser un nouveau composé dérivé de la colusite. La présence dedans la structure influe sur leconducteur Cu-S et a permis d'atteindre un "" record parmi les matériaux sulfures. Ces résultats offrent de nouvelles perspectives pour le développement de matériaux sulfures thermoélectriques.Ventrapati Pavan Kumar, Andrew R. Supka, Pierric Lemoine, Oleg I. Lebedev, Bernard Raveau, Koichiro Suekuni, Vivian Nassif, Rabih Al Rahal Al Orabi, Marco Fornari, Emmanuel Guilmeau.High Power Factors of Thermoelectric Colusites Cu26T2Ge6S32 (T = Cr, Mo, W): Toward Functionalization of the Conductive “Cu-S” NetworkFévrier 2019Ventrapati Pavan Kumar, Gabin Guélou, Pierric Lemoine, Bernard Raveau, Andrew R. Supka, Rabih Al Rahal Al Orabi, Marco Fornari, Koichiro Suekuni, Emmanuel Guilmeau.Copper-rich thermoelectric sulfides: size mismatch effect and chemical disorder in the [S4]Cu6 complexes of Cu262Ge6S32 (= Cr,Mo,W) colusitesOctobre 2019