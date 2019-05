Des cristaux poreux ultra stables pour la capture du CO2 et la catalyse

Structure des PAE-COF JuC-505 et JuC-506. © Guan et al.

Cristaux poreux boostés par des liaisons chimiques fortes, les covalent organic frameworks (COF) accueillent de nouveaux membres dans leur famille grâce à des chercheurs du Laboratoire catalyse et spectrochimie (LCS, CNRS/ENSICAEN/Université Caen Normandie) et de l'Jilin en Chine dans le cadre d'un laboratoire international associé (LIA "Zéolithes"). Ces COF à base de polyaryléther (PAE) présentent une stabilité chimique hors. Selon ces travaux, publiés dans, ils sont particulièrement adaptés à des applications dedans des milieux très agressifs, ainsi que pour lade molécules, dont le CO2.Présents aussi bien dans ledu vivant que dans lesde pointe, les cristaux sont formés par la répétition et l'agencement d'un, d'uneou d'unen un motif régulier. Dans les(COF), ces motifs, des molécules organiques, sont en plus attachés à leurs voisins par une liaison covalente: le partage de deux électrons. Cela confère auune excellente stabilité chimique. Des chercheurs du Laboratoire catalyse et spectrochimie (LCS, CNRS/ENSICAEN/Université Caen Normandie), de l'université chinoise de Jilin et de l'université américaine du Delaware ont repoussé les limites des COF en concevant les premiers à base de polyaryléther (PAE), des polymères composés d'éthers cycliques.Ces PAE-COF se présentent sous forme de cristaux poreux et offrent des avantages majeurs. D'abord, ils restent stables quelles que soient les conditions de pH et d'oxydoréduction. Leur stabilité chimique surpasse ainsi celle de tous les matériaux poreux, y compris les zéolithes pourtant très connues par leur stabilité. Ces nouveaux COF pourraient remplacer certains, un domaine où les variations de pH sont importantes. Puisqu'ils ne réagissent pas avec les produits auxquels ils sont mélangés, les PAE-COF sont particulièrement réutilisables et faciles à récupérer. Ils supportent cependant mal les températures supérieures à 300 degrés Celsius. Enfin, les PAE-COF fonctionnent comme d'excellents tamis moléculaires, afin de capturer des éléments et des espèces chimiques indésirables. Les chercheurs s'en sont servi avec succès pour enlever toutesd'antibiotiques dans de l'. Les PAE-COF présentent ainsi les meilleures performances connues pour l'et de lasélective du CO2 et de l'ambiante et àCelsius. Deuxqui doivent être séparés du, un gaz dont l'exploitation va augmenter.Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev et Shilun Qiu., 08 April 2019.