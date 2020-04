Des cristaux topologiques pour guider les ondes à la surface de l'eau

La structure hexagonale, inspirée de celle du graphène, est souvent choisie pour concevoir des isolants topologiques: des matériaux qui guident les ondes. En contrôlant les vagues grâce à un agencement de cubes, des chercheurs du CNRS, des universités de Franche-Comté et d'Aix-Marseille et de l'Imperial College deont obtenu pour la première fois ce phénomène avec une symétrie carrée. Publiés dans, ces travaux soulignent que la disposition dun'est pas la seule à pouvoir donner des cristaux topologiques à deuxDomaine deen pleine effervescence, les isolants topologiques sont conducteurs sur leur surface, mais isolants dans leur. Transposée aux ondes, cette propriété permet un guidage très efficace par l'de la structure des cristaux. Pour faciliter les observations, des expériences peuvent être réalisées à l'échelle macroscopique, où des objets centimétriques sont disposés à intervalles réguliers afin de reproduire la maille d'un cristal. Leest ensuite plongé dans de l'eau, où ladevient visible sous la forme de vagues. Les objets y sont généralement agencés selon une symétrie hexagonale, qui est celle que l'on retrouve dans le graphène.Des chercheurs de l'Franche-Comté électroniqueet- sciences et technologies ( FEMTO-ST , CNRS/Université technique Belfort-Montbéliard/Université de Franche-Comté/ENSMM), de l'Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre ( IRPHE , CNRS/Aix Marseille Université/Centrale Marseille), de l'Imperial College de Londres et de l'unité mixte internationale Abraham de Moivre (CNRS/Imperial College) ont utilisé ce principe pour guider des vagues en ligne droite, mais avec une symétrie carrée.Le cristal était ici constitué de blocs carrés, inclinés pour moitié vers la droite et l'autre vers la gauche, selon unoptimal calculé à l'avance. Si les blocs sont parfaitement alignés, alors le guidage cesse et l'estréfléchie. Les propriétés topologiques des réseaux carrés et hexagonaux sont similaires, mais les premiers peuvent diriger les ondes dans trois directions plutôt que deux. Ces cristaux artificiels pour vagues pourraient servir à la récupération d', ou au filtrage et audes ondes dispersives. Les chercheurs étendent à présent leurs études aux ondes acoustiques ultrasonores, typiques de l'Experimental observations of topologically guided water waves within non-hexagonal structures,M.P. Makwana, N. Laforge, R.V. Craster, G., S. Guenneau, V. Laude and M. Kadic.Applied Physics Letters (mars 2020)