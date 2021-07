À la découverte de Vénus l'oubliée

Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...) Mariner 2 (Mariner 2, ou Mariner-Venus 1962, ou parfois Mariner R, est une sonde spatiale de la NASA ayant...)

© NASA / Jet Propulsion Laboratory (Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), basé à Pasadena aux États-Unis, est une joint-venture entre...)

La première planète explorée

Carte de la surface de Vénus réalisée par la mission Magellan de la NASA entre 1990 et 1994

© NASA / JPL / Caltech (McAuley)

Trois missions pour Vénus

radar (Le radar est un système qui utilise les ondes radio pour détecter et déterminer la...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de...)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur...)

verticale (La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le...)



Alpha Regio, qui réfléchit bien les ondes radar, est une tessera

© NASA/JPL

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui...)

atmosphère de Vénus (L'atmosphère de Vénus a été découverte en 1761 par le polymathe russe...)

Observatoire de Paris

Depuis la mission Magellan en 1989, seules deux missions ont mis le cap vers Vénus, alors qu'on ne compte plus le nombre de sondes qui sont allées visiter Mars. Il faut dire que notre voisine n'est pas très accueillante: on y trouve une épaisse couche nuageuse soufrée et unedede 470°C ! Pourtant, par sa taille et sa, elle est très similaire à la, ce qui vaut parfois aux deux planètes d'être appelées jumelles. Alors pourquoi ont-elles évolué de façons si différentes ? Trois missions spatiales viennent d'être sélectionnées par l'ESA et lapour tenter d'en savoir plus.Vénus a été la première planète que les hommes ont cherché à explorer. En 1961, les Russes lancent la sonde, mais elle perd contact avec la Terre avant d'atteindre son objectif. En 1962, la NASA lancequi survole Vénus avec succès, après l'échec deunplus tôt. Dans les années 1950, les scientifiques imaginent Vénus comme étant plus chaude que la Terre, mais habitable. C'est donc une très grande surprise quanddécouvre une températureau sol de 470°C et une couche nuageuse dense de 25 km d'épaisseur. Même s'il avait mal commencé, programmese poursuit avec réussite jusqu'en 1985: les premièressur l'vénusienne sont renvoyées par la missionen 1967,réussit à se poser intacte sur le sol malgré laécrasante de 93 atmosphères terrestres etournit les premières données depuis le sol. L'des missions révèle une planète très inhospitalière.Au l'de celles de Vénus, les images de la surface martienne prises lors du premiersur laen 1976, fascinent leentier. Et si elle abritait des formes de? Sans compter qu'il est beaucoup plus simple de se poser sur Mars que sur Vénus. Les missions spatiales se réorientent alors vers lade la vie et de l'dans leet Vénus est délaissée au profit de Mars.Il y a actuellement huit orbiteursde Mars et quatre rovers à sa surface, alors qu'il n'y a qu'unqui étudie Vénus: la sondede la, l'japonaise. "", souligne Emmanuel Marcq,au laboratoire atmosphères et observations spatiales (LATMOS) etde l'instrument VenSpec-U de la mission EnVision. "", ajoute Thomas Widemann, chercheur au laboratoire d'études spatiales et d'en(LESIA) et etd'EnVision. En effet, Vénus revient enfin sur le devant la scène avec l'acception de trois missions à l'2030, deux par la NASA:et, et une par l'ESA:Vénus et la Terre ont des tailles et des masses similaires, c'est pourquoi elles sont parfois qualifiées de jumelles. 12 742 km depour la Terre, 12 104 pour Vénus. Une masse de 5,97.10tonnes pour la Terre, 4,8.10tonnes pour Vénus. Vénus est également la planète la plus proche de nous, à environ 40 millions deau plus près. Mais alors pourquoi ces deux planètes sont-elles si différentes ? Que s'est-ildans l'histoire de Vénus pour qu'elle devienne à ceinfernale ?, déclare Emmanuel Marcq.La question de l'eau se pose notamment pour la planète la plus sèche du Système solaire. "", s'Emmanuel Marcq. Beaucoup d'autres questions restent encore sans réponse. Le noyau est-il solide ou? Existe-t-il unevolcanique,? Quelle est la nature des roches de surface ? "précise Thomas Widemann." Autre intérêt de cette discipline: classifier plus rapidement chaqueque l'on découvre auà mesure: s'agit-il plutôt d'une "exo-Terre" ou d'une "exo-Vénus" ? Quels critères, en particulier géodynamiques et géophysiques, déterminent qu'une planète terrestre devient habitable, ou cesse d'être habitable ? Et sur quelles échelles deLa mission) de la NASA sera la première à rejoindre notre mystérieuse voisine et orbitera autour d'elle pendant deux ans et demi. Grâce à son, elle dressera une carte de l'ensemble de la surface avec une résolution de 30 mètres, qui sera abaissée à 15 mètres pour un quart de la planète. À titre de comparaison, les cartes de Magellan (1990-1994) avaient été réalisées avec une résolution comprise entre 300 et 120 mètres ! "", rappelle Thomas Widemann. Elle produira également une reconstruction 3D de la topographie de la planète. L'objectif est de comprendre son évolution géologique et de déterminer si des processus de tectonique et de volcanisme sont encore à l'oeuvre aujourd'hui.cartographiera aussi les émissions infrarouges de la surface afin de déterminer le type de roches qui s'y trouvent et savoir si des volcans relâchent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. "."La mission de la NASA,), sera la suivante à décoller. Elle lâchera une sonde qui descendra à travers l'atmosphère jusqu'au sol. La descente durera environ une. "précise Thomas Widemann." Les objectifs: obtenir des donnéessur l'atmosphère (structure, composition, analyse chimique et isotopique) et imager, à plusieurs échelles, l'une desCes formations géologiques, qui n'existent que sur Vénus, sont constituées majoritairement de terrains anciens fracturés et “pliés” dans plusieurs directions. Ils pourraient être comparables aux continents terrestres, suggérant que Vénus aurait des processus tectoniques voisins de ceux de la Terre et un passé plus riche en eau., la sonde de l'ESA avec une forte participation de la NASA, sera la dernière à décoller, au début des années 2030. Elle passera quatre ans enpolaire autour de Vénus. Ses objectifs sont similaires à ceux depour l'étude de la surface, ce qui permettra d'observer l'évolution des régions les plus actives de la planète entre les deux missions.Leurs stratégies d'diffèrent toutefois puisqu'EnVision va cartographier 30 % de la planète avec une résolution de 30 mètres, abaissée à 10 mètres pour les zones qui semblent les plus actives géologiquement. Elle pourra, au contraire de Veritas, repasser plusieurs fois au-dessus de certaines régions et effectuer uneradar en stéréo, ainsi que des mesures de polarimétrie et de radiométrie sous plusieurs angles d'incidence pour mieux étudier les propriétés de la surface. Un second radar permettra de sonder sous la surface jusqu'à une profondeur théorique de 1000 m, afin de cartographier les volumes souterrains et leurs interfaces.Autre différence: alors quen'embarque que deux instruments,en aura cinq (deux radars et trois spectromètres), ce qui lui permettra d'étudier en continu l'et ses interactions avec la surface. "", précise Thomas Widemann.Encore quelques années à patienter, mais ce trio de missions spatiales promet de lever bien des mystères sur notre voisine !- Thomas Widemann - Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (LESIA) /- thomas.widemann at obspm.fr- Emmanuel Marcq - Laboratoire atmosphères et observations spatiales (LATMOS) / IPSL - emmanuel.marcq at latmos.ipsl.fr