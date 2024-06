Ce satellite de la NASA fortement malmené par les tempêtes solaires de mai dernier

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration du satellite ICESat-2 de la NASA, une mission visant à mesurer l'évolution des glaces terrestres.

Crédit: NASA

Un incident récent a réveillé l'attention des chercheurs et passionnés de météorologie spatiale: la tempête solaire la plus puissante des vingt dernières années a perturbé le fonctionnement du satellite ICESat-2 de la NASA. Cette perturbation a mis enlade nos instruments en orbite face aux colères de notreEntre le 7 et le 11 mai, une série d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale ont provoqué une tempête géomagnétique, faisant gonfler l'atmosphère terrestre. Ce phénomène a engendré uneatmosphérique inattendue sur le satellite ICESat-2, le forçant à entrer en mode de sécurité pour protéger ses instruments sensibles tout en lui faisant perdre de l'Pour remédier à cette situation, l'équipe d'ICESat-2 a réalisé deux manœuvres pour élever son orbite. Ces actions visent à réduire la traînée atmosphérique et à ramener le satellite à son orbite normale, située à environ 500 kilomètres au-dessus de la Terre. Une fois la bonne altitude retrouvée, l'instrument principal du satellite, l'ATLAS (Advanced Topographic Laser Altimeter System), reprendra sesprécieuses de laterrestre.ICESat-2, lancé en septembre 2018, a pour mission principale de mesurer l'élévation des glaces et l'épaisseur de la glace de mer, ainsi que la topographie des terres et les caractéristiques de la végétation. Grâce à son système de laser altimétrique de haute précision, ICESat-2 fournit descruciales pour comprendre les changements climatiques, en particulier les variations des calottes glaciaires et des glaciers.Ces données à haute résolution sont essentielles pour les scientifiques. Elles permettent non seulement de prédire avec plus de précision l'élévation future du niveau de la mer, mais aussi d'évaluer les changements des écosystèmes terrestres. Le retour à la normale des opérations d'ICESat-2 est donc attendu avec impatience par la communauté scientifique.