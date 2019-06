Détecter des exoplanètes de type Terre

Breakthrough Watch et l'Observatoire Austral Européen acquièrent la “première lumière” d'un instrument récemment mis à jour dans le but de détecter des exoplanètes de type Terre au sein du système stellaire le plus proche du nôtre.Un nouvel instrument dédié à lad'exoplanètes et installé sur le Very Large Telescope au Chili, a débuté uned'observations d'une durée de 100des étoiles procheset B, afin d'acquérir la toute premièred'unehabitable.Breakthrough Watch, le programme astronomique mondial dédié à la recherche d'exoplanètes de typed'étoiles proches, et l'ObservatoireEuropéen (ESO), la premièreastronomique intergouvernementale européenne, ont annoncé ceavoir capturé une “première lumière” au moyen d'un nouvel instrument de détection d'exoplanètes installé sur le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, dans lede l'Atacama.L'instrument, baptisé NEAR (Terres proches dans la région AlphaCen), est conçu pour détecter des exoplanètes au sein du systèmevoisin du nôtre,- plus précisément dans les “zones habitables” de ses deux étoiles semblables au, au sein desquelles l'pourrait exister sous forme. Cet instrument a été développé ces trois dernières années et construit en partenariat avec l'd'Uppsala en Suède, l'Université de Liège en Belgique, l'dede Californie aux Etats-Unis, et Kampf Telescope Optics à Munich en Allemagne.Le 23 mai dernier, les astronomes de l'ESO endu Very Large Telescope (VLT) ont lancé une campagne d'observations d'une durée de 10 jours visant à confirmer ou infirmer la présence d'une ou de plusieurs planètes au sein de ce système stellaire. Les observations s'achèveront demain, soit le 11 juin. Les planètes composant ce système - desupérieures à deux fois celles de la Terre - sont endétectables au moyen de cettemise à niveau. La gamme de longueurs d'dans laquelle opère cet instrument s'étend de l'proche à l'infrarouge: elle correspond à laémise par unecandidate, permet aux astronomes de déterminer lade la planète et donc d'estimer la possibilité qu'elle abrite de l'eau liquide.Alpha Centauri est le système stellaire le plus proche de notre- seules 4,37 années-lumière, soit 25 trillion de, les séparent. Il se compose de deux étoiles de type Soleil, Alpha Centauri A et B, et d'unede type. Notre connaissance actuelle des systèmes planétaires d'Alpha Centauri est incomplète. En 2016, une équipe a découvert, au moyen d'instruments de l'ESO, une planète de type Terre enautour de Proxima Centauri. Les systèmes Alpha Centauri A et B demeurent toutefois inconnus. Nous ignorons dans quelle mesure ces systèmes binaires sont suffisamment stables pour abriter des planètes semblables à la Terre. Et le meilleur moyen d'établir leur présence autour de ces étoiles proches est de tenter de les observer.Parvenir à imager de telles planètes constitue toutefois un défi technique majeur: lastellaire que leurs surfaces reflètent est bien souvent d'intensité nettement moindre - des milliards de fois inférieure - à celle émise par leurs étoiles hôtes. Résoudre une petite planète située à proximité de son étoile - distante de quelques années-lumière seulement - équivaut ainsi à détecter, à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, la présence d'un papillon de nuit dans la lumière d'un lampadaire. Afin de résoudre ce problème, Breakthrough Watch et l'ESO ont noué, en 2016, un partenariat visant à construire un instrument baptisé coronographe infrarouge thermique. Cet instrument a été conçu pour bloquer en grande partie la lumière issue de l'étoile et optimiser lade la lumière infrarouge émise par lachaude d'une planète en orbite, en lieu et place de la faiblede lumière stellaire qu'elle réfléchit.comme les objets situés à proximité du Soleil - habituellement innondés par sa lumière - peuvent être observés durant unetotale, le coronographe crée une éclipse artificielle de son étoile cible, bloquant sa lumière et permettant la détection d'objets deplus faible situés dans sonproche. Cette étape constitue une avancée significative concernant nos capacités d'Le coronographe équipe l'un des quatre télescopes de 8 mètres dedu VLT. Il constitue la mise à niveau d'un instrument existant baptisé VISIR, optimisant sa sensibilité aux longueurs d'onde infrarouges associées aux exoplanètes potentiellement habitables. Doté de cette fonctionnalité, il pourra rechercher les signatures thermiques semblables à celle de la Terre, qui absorbe l'en provenance du Soleil et la réémet dans la partie infrarouge du spectre. Parce qu'il combine diverses avancées technologiques récentes dans le domaine astronomique, NEAR apporte trois nouvelles fonctionnalités à l'instrument VISIR existant: tout d'abord, il adapte l'instrument aux besoins de la, lui permettant de considérablement réduire la lumière émise par l'étoile cible et donc de détecter les signatures de possibles planètes terrestres. Ensuite, il utilise une technique baptiséepour déformer lesecondaire duet compenser les effets de flou générés par l'terrestre. Enfin, il utilise de nouvelles stratégies de hachage qui réduisent également le, et permettent à l'instrument de rapidement transiter - chaque 100 millisecondes - d'une étoile cible à une autre, maximisant ainsi lede télescope.Pete Worden, Directeur Exécutif de Breakthrough Initiatives, a déclaré: “Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec l'ESO à la conception, à la construction, à l'installation et désormais à l'utilisation de ce nouvel instrument innovant. Si des planètes semblables à la Terre orbitent autour d'Alpha Centauri A et B, c'est une magnifique nouvelle pour chacun de nous, habitants de la Terre”.“L'ESO est heureux d'apporter auNEAR son expertise, son infrastructure existante et son temps d'sur le Very Large Telescope”, précise Robin Arsenault,à l'ESO.“Au delà de ses propres objectifs scientifiques, l'exprience NEAR offre une précieuse opportunité: elle ouvre la voie à la conception des chasseurs de planètes qui seront installés sur le futur Extremely Large Telescope”, ajoute Markus Kasper, responsablede NEAR à l'ESO.“NEAR est le premier et (actuellement) le seul projet capable d'imager directement une exoplanète habitable. Il constitue une avancée importante. Croisons les doigts - espérons qu'une grande planète habitable orbite autour de Alpha Cen A ou B”, précise Olivier Guyon, responsable scientifique de Breakthrough Watch.“Par nature, les êtres humains sont des explorateurs”, conclut Yuri Milner, fondateur de Breakthrough Initiatives. “Il est temps de découvrir ce qui se cache derrière la. Ce télescope nous permettra de sonder au travers.”