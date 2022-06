Détection de fullerènes cosmiques dans la météorite Almahata Sitta

Spectre de masse du fragment de type uréilite AhS #04, enregistré avec le dispositif AROMA. Les pics observés sont attribués aux fullerènes. La structure associée à chaque pic met en évidence la présence d'espèces comprenanant un ou deux atomes de 13C.

En savoir plus:

Contacts:

Dans le cadre d'une collaboration internationale, une équipe toulousaine (IRAP, UT3-CNRS-CNES) vient de publier la première détection non ambiguë, dans une météorite, du buckminsterfullerène (C) et d'autres fullerènes jusqu'à une taille typique d'une centaine d'de. Unede typeest constituée d'un assemblage de cycles hexagonaux et pentagonaux ce qui peut lui conférer une forme de(cas du C) ou d'(cas de C).Grâce au dispositif d'de laboratoire AROMA (à l'IRAP, les scientifiques ont pu détecter des fullerènes dans sept échantillons de type uréiliteprovenant de la météorite Almahata Sitta (AhS). Leur non-détection dans les chondrites primitives Murchison et Allende montre que ces espèces sont absentes ou ont une concentration plus faible dans ces chondrites. L'des échantillons étudiés révèle néanmoins une distribution de molécules polycycliques aromatiques hydrogénées (PAH), ce qui démontre que ces PAH proviennent d'un réservoir différent.L'événement le plus catastrophique qu'ait connu AhS est sa fragmentation par un impact météoritique. Cependant, laatteinte n'est pas suffisante pour comprendre l'origine des fullerènes. Une autre possibilité, mais qui reste à démontrer, est celle d'un héritage interstellaire, avec une production liée à la présence d'uneproche duà l'origine du. Ces scénarios doivent être approfondis par unedes fullerènes, notamment dans les objets les plus primitifs du Système solaire.est la plus grande molécule identifiée à cedans les milieux interstellaires et circumstellaires. Ce travail ouvre des perspectives non seulement pour la formation du Système solaire, mais aussi pour la recherche des fullerènes dans les environnements astrophysiques, un sujet qui devrait rapidement progresser avec lesprochaines duJames Webb.Detection of Cosmic Fullerenes in the Almahata Sitta Meteorite: Are They an Interstellar Heritage ?Hassan Sabbah, Mickaël Carlos, Peter Jenniskens, Muawia H. Shaddad, Jean Duprat, Cyrena A. Goodrich, and Christine Joblin.- Hassan Sabbah - Maître de conférences de l'à l'de recherche en astrophysique et(IRAP) / OMP - hassan.sabbah at irap.omp.eu- Christine Joblin - Directrice de rechercheà l'institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP) / OMP - christine.joblin at irap.omp.eu