Sur le même thême

L'écho de la formation de la barre stellaire dans notre Galaxie capturé par Gaia

Figure 1: Mouvements verticaux induits dans le disque, à l'époque de formation de la barre. Le panneau du haut montre la force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.) moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de l'ensemble s'ils étaient tous identiques sans changer la...) vitesse (On distingue :) verticale (La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le fil à plomb.) galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.)

Figure 2: Spirales dans l'espace des phases révélées par Gaia (à gauche) et détectées dans la simulation (à droite, voir Khoperskov et al 2019). Dans les deux panneaux, la couleur indique la vitesse azimutale moyenne.

Animation (MP4) Khoperskov et al (2019)

Références publications

De nouvelles simulations numériques de la formation de la barre dans la Voie lactée, effectuées par des astronomes de l'Observatoire de Paris, montrent qu'il est possible d'expliquer les spirales dans l'espace des phases récemment découvertes par Gaia. Ces spirales se développent spontanément à partir d'oscillations verticales provoquées par la formation d'unen cacahuète. Lorsque des résonances verticales soulèvent les orbites des étoiles dans la barre, pour former le pseudo-bulbe, les oscillations verticales se propagent vers l'extérieur, et sont à l'origine de l'dans l'. Ainsi, il n'est pas nécessaire de faire appel à la perturbation d'unpour expliquer le processus deincomplet dans l'espace des phases. La perturbationde la barre suffit, et peut durer jusqu'à 3 milliards d'années.Depuis la publication de son deuxième catalogue, la mission Gaia de l'ESA ne cesse de faire de nouvelles découvertes.Une des plus marquantes concerne l'existence de structures particulières dans l'espace des phases, c'est-à-dire dans l'espace qui combine positions et vitesses des étoiles pour décrire leur mouvement. Si onla distance au plan galactique des étoiles ausolaire en fonction de leur vitesse dans la même direction, leur distribution dessine une structure. Cela a été jusqu'à présent interprété comme dû à un état de non-équilibre de notre Galaxie, possiblement provoqué par le dernier passage à travers le disque de la galaxie du Sagittaire, le satellite actuellement le plus proche de la. Le mouvement actuel des étoiles garderait lade cette perturbation récente.Dans un travail publié dans A&A Letters, des chercheurs de l'et du MPE, Garching, ont proposé un scénario différent pour expliquer l'origine de ces structures. Elles constitueraient la tracede lade formation de la barre Galactique, quand celle-ci a acquis sa structure caractéristique en forme de cacahouète observée aujourd'hui. Les mouvements radiaux et verticaux engendrés par sa formation se seraient propagés pendant des milliards d'années dans le disque (voir Fig 1) et seraient mesurables aujourd'hui grâce à Gaia (voir Fig 2). Pour montrer cela, cette équipe a réalisé une des simulations à plus haute résolution jamais réalisée de la Galaxie, en modélisant l'évolution de plus de 100 millions de particules dans le disque, pendant plusieurs milliards d'années. Ce travail ouvrede questions et perspectives: est-il possible d'utiliser ces spirales pour dater l'époque de formation de la barre, qui reste encore inconnue dans notre Galaxie ? Et comment démêler les signatures laissées par la formation de la barre de celles induites par le passage de la galaxie du Sagittaire ? Des questions sur lesquelles cette équipe compte travailler dans lesqui viennent.- Khoperskov, Di Matteo, Gerhard, Katz, Haywood, Combes, Berczik, Gomez, 2019, A&A, 622, L6