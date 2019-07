L'éclipse totale de Soleil du 2 juillet 2019

La bande de totalité de l'éclipse totale du Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de...)

© P. Rocher / Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant...)

Eclipse totale du Soleil du 2 juillet 2019.

© P. Rocher / Observatoire de Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne...)

Polynésie (La Polynésie (du grec, « îles nombreuses »), une des trois régions traditionnelles de l'Océanie, est un large groupement d'îles situées dans l'est et le sud de l'Océan...)

Pour la treizième fois au XXIe siècle, la Lune s'interposera entre la Terre et le Soleil, sur un même axe, dans un parfait alignement. Éclairée par le Soleil, la Lune projettera son ombre à la surface terrestre. Le Chili et l'Argentine sont les deux seulsà être traversés par le passage de l'de la... à unede 2 640 km/h.Étroite, large de 204 km, la bande de totalité se déploie pour l'essentiel dans l'. Elle débute dans l'Pacifiqueau niveau des, monte ensuite au niveau dudu Capricorne, puis redescend et prend fin au sud de l'du Sud.L'ombre touchera les côtes chiliennes en fin d'après-midi vers 19h20 UTC. La durée totale de l'éclipse y sera de 2h 24min. Quant à la durée de la totalité, elle sera de 2min 19s. A son maximum, en unsitué au coeur de l'océan pacifique (108° 35' 36"E / 17° 22' 44"S), la totalité y sera maximale avec une durée de 4min 39s.Elle sera visible sous la forme d'une éclipse partielle sur une grande partie de l'Amérique du Sud et dans les îles du Pacifique, notamment en