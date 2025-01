Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Un spectacle céleste exceptionnel

Une observation accessible à tous

Un astéroïde sans danger

Un astéroïde plus grand que Manhattan s'approche de la Terre cette semaine, offrant une occasion unique aux passionnés d'astronomie. Ce phénomène, rare et spectaculaire, ne se reproduira pas avant plusieurs décennies.Découvert en 1918, l'astéroïde 877 Alinda est l'un des plus gros à frôler notre planète ce. Bien qu'il ne présente aucun danger, son passage à 12 millions dede la Terre en fait un événement à ne pas manquer. Les amateurs pourront l'observer avec desou suivre une retransmission en direct.Ce dimanche est le moment idéal pour observer Alinda, selon les astronomes. Avec une magnitude de 9,4, l'astéroïde ne sera pas visible à l'œil nu, mais des jumelles de type 10×50 suffiront pour l'apercevoir. En France, il apparaîtra vers 18h40, culminant à 67° au-dessus de l'sud vers minuit.Alinda se dirige vers la constellation des Gémeaux, offrant un point de repère clair pour les observateurs. Sonoptimal lui permet d'apparaître avec une bonne, car l'astéroïde est aligné avec la Terre et lePour ceux qui préfèrent rester au chaud, lepropose une retransmission en direct ce dimanche. Cette initiative permet à chacun de profiter de l'événement sans équipement spécialisé.L'astéroïde restera visible pendant onze jours, mais dimanche marque son apogée en termes de luminosité et de positionnement. Une occasion à saisir, car Alinda ne reviendra pas aussi près de la Terre avant 2087.Classé comme, Alinda ne représente aucune menace pour notre planète. Son, bien que proche, ne croise pas celle de la Terre. Avec unestimé à 4,2 kilomètres, il fait partie des cinq plus gros astéroïdes à s'approcher de nous d'ici 2200.Sa rotation lente, environ 28 heures pour un tour complet, et son orbite elliptique autour du Soleil en font un sujet d'étude intéressant pour les astronomes.