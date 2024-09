Enterrer une centrale nucléaire à près de 2 km de profondeur: ce projet fou américain

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'illustration Pixabay

Une entreprise américaine propose une solution innovante: un réacteur nucléaire enfoui à 1,6 kilomètre sous la surface terrestre. Ce projet, piloté par la société Deep Fission, basée à Berkeley, repose sur l'intégration de technologies nucléaires existantes avec des innovations récentes dans le domaine du forage. L'objectif est de répondre aux besoins croissants enfiable, abordable et durable tout en maximisant la sécurité.Le concept de Deep Fission se base sur la technologie des réacteurs à eau pressurisée (PWR), couramment utilisés dans le monde. Toutefois, l'originalité réside dans l'emplacement du réacteur, profondément enfoui dans un puits de 0,8de. Cette configuration permet de reproduire les conditions derequises sans nécessiter les structures massives habituelles en, réduisant ainsi considérablement les coûts de construction et d'exploitation.La sécurité est l'un des points forts de ce réacteur souterrain. Situé à une profondeur inatteignable pour les catastrophes naturelles comme les tornades ou les tsunamis, et pour les menaces humaines telles que les actes terroristes, ce réacteur bénéficie d'une protection sans précédent. De plus, en cas de nécessité, le réacteur peut être remonté à la surface en seulement quelques heures pour des inspections ou des maintenances, grâce à un système de câbles spécialement conçu.En termes de coûts, le réacteur de Deep Fission se distingue également. Contrairement aux réacteurs traditionnels qui nécessitent des installations coûteuses pour maintenir la pression et assurer la sécurité, ce projet tire parti de la géologie pour fournir la pression nécessaire, éliminant ainsi lede structures massives en surface. Le résultat est une réduction significative des coûts de production d'énergie par kilowatt-heure, rendant cette technologie plus compétitive par rapport aux autres sources d'énergie.Ce réacteur innovant pourrait jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique mondiale. En proposant une solution nucléaire à la fois sûre, économique et facile à intégrer au réseau énergétique existant, Deep Fission ouvre la voie àde production d'. Ce projet, bien qu'encore en phase de développement, pourrait bien transformer la manière dont l'est perçue et utilisée à l'avenir.