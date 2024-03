L'étoile supergéante Bételgeuse bout littéralement et trompe les scientifiques

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

De nouvelles simulations montrent comment la surface "bouillonnante" de Betelgeuse peut onduler alors que des blobs de plasma montent et descendent.

Crédit: MPA/Ma, Jing-Ze et al

Les simulations sont très similaires aux observations d'ALMA, lorsqu'elles sont visualisées à travers un programme informatique qui imite le télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

Crédit: MPA/Ma, Jing-Ze et al

Bételgeuse: bientôt une supernova

Bételgeuse est facilement repérable à l'œil nu dans le ciel nocturne, dans la constellation d'Orion. Il s'agit de l'étoile rouge sur cette image. La grande étoile bleue à l'opposé, de l'autre coté des trois étoiles constituant la ceinture d'Orion, est la supergéante bleue Rigel.

Betelgeuse, une étoile géante rouge proche de la constellation d'Orion, a toujours intrigué les astronomes par sa taille massive et ses variations lumineuses. Récemment, une étude a offert une nouvelle perspective sur sa rotation apparemment rapide, qui contredit les théories existantes. Ce phénomène serait en réalité une illusion d'optique causée par l'turbulente à sa surface.Malgré sa jeunesse, Betelgeuse est déjà en fin de vie et pourrait bientôt exploser en supernova, un événement qui illuminera notre ciel de manière spectaculaire.Sa rotation rapide, avec une vitesse de surface observée à 18 000 km/h, a longtemps posé question, car elle dépasse de loin les vitesses attendues pour une supergéante rouge. Cette énigme a conduit les chercheurs à reconsidérer ce qu'ils avaient précédemment interprété comme une rotation.L'étude, dirigée par Jing-Ze Ma, utilise des simulations informatiques pour modéliser la surface de Betelgeuse. Elle révèle que l'étoile n'est pas une sphère parfaite, mais plutôt un ensemble de bulles de plasma en mouvement, semblables à une lampe à lave. Ces mouvements pourraient par erreur être interprétés comme une rotation rapide de sa surface lorsqu'ils sont observés avec des télescopes.Cette théorie, si elle est confirmée par de futures observations, pourrait non seulement expliquer la rotation observée de Betelgeuse mais aussi celle d'autres supergéantes rouges. Elle marque un progrès important dans notre compréhension des dynamiques stellaires et pourrait modifier la façon dont nous interprétons lesdes télescopes.Bételgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes et les plus massives de notre ciel nocturne, est située dans lad'Orion à une distance relativement proche de la Terre avec "seulement" 650 années-lumière. Elle est souvent citée comme un candidat idéal pour devenir une supernova dans un avenir prochain, à l'échelle cosmique. Cette supergéante rouge est en phase avancée de sa vie, ayant épuisé l'dans son cœur et brûlé des éléments plus lourds.La transformation de Bételgeuse en supernova est un événement attendu non seulement pour son impact visuel dans notre ciel – elle pourrait briller autant que la pleine lune et être visible même en plein jour pendant quelques semaines – mais aussi pour l'opportunitéunique d'étudier de près le processus de mort d'une étoile.Une étoile devient une supernova de Type II, ce qui est le cas probable pour Bételgeuse, lorsque son noyau, après avoir épuisé son carburant, s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cet effondrement entraîne une augmentation rapide de laet de la pression, provoquant unecataclysmique.La supernova résultante éjecte les couches externes de l'étoile dans l'espace, dispersant des éléments lourds qui ont été synthétisés pendant la vie de l'étoile et lors de l'explosion elle-même. Ces éléments sont essentiels pour la formation de nouvelles étoiles, de planètes et, potentiellement, de formes de vie.La dernière phase de vie de Bételgeuse, avant qu'elle n'explose en supernova, est marquée par des variations significatives de sa luminosité, des phénomènes que les astronomes observent actuellement avec grand intérêt. Ces variations sont dues à des processus complexes se déroulant dans les couches externes de l'étoile, notamment des pulsations et des éjections de matière.L'explosion de Bételgeuse en supernova fournira une mine d'informations précieuses sur la vie et la mort des étoiles massives, les processus nucléaires qui s'y déroulent, et enrichira notre compréhension de la chimie interstellaire. Bien que les astronomes ne puissent prédire avec précision quand Bételgeuse deviendra une supernova – cela pourrait se produire dans les 100 000 prochaines années –, son évolution continue d'être suivie avec attention, car elle constitue une occasion exceptionnelle d'étudier de près un tel événement.