Sur le même thême

Pour fabriquer des oxydes métalliques, mieux vaut traîner

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)



© Christophe Mingotaud et Zhihua Zhao.

Avec l'autorisation exceptionnelle du CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Le matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un noyau...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde désigne également l'ion oxyde O2-.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se présentant généralement sous forme de faisceaux.)

zinc (Le zinc (prononciation /zɛ̃k/ ou /zɛ̃ɡ/) est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30.)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend...)

imagerie médicale (L'imagerie médicale regroupe les moyens d'acquisition et de restitution d'images à partir de différents phénomènes physiques...)

Références publication:

Contacts chercheurs

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

Des procédés chimiques bien rodés révèlent parfois des surprises. En marquant une longue pause lors de la formation d'oxydes métalliques, des chercheurs du Laboratoire de chimie de coordination (LCC, CNRS), du laboratoire Interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP, CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier) et du Centre d'élaboration deset d'études structurales (CEMES, CNRS) ont découvert que leur préparationse gélifiait progressivement. Ce changement de consistance permet aux scientifiques de mouler et d'imprimer laà plusieurs échelles. Ces travaux, publiés dans la revue, simplifient la conception de matériaux à base d'oxydes métalliques.Depuis plusieurs années, les nanomatériaux peuvent être élaborés à partir de composés organométalliques, qui comportent desdeet d'un, mélangés à de simples amines ou acides gras. Deux réactions, impliquant de l'(l'hydrolyse) puis de hautes températures (la calcination), vont ensuite briser certaines liaisons chimiques afin d'obtenir unmétallique, choisi selon les propriétés visées (optiques, électriques, etc.). Des chercheurs du Laboratoire dede coordination (LCC, CNRS), du laboratoire Interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP, CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier) et du Centre d'élaboration des matériaux et d'études structurales (CEMES, CNRS) ont cependant constaté que, en l'absence d'hydrolyse dans la foulée du, celui-ci perdait sa nature liquide pour se gélifier en quelquesCe phénomène imprévu aide à mieux manipuler les matériaux avant de les transformer en oxydes métalliques. Ils peuvent ainsi être moulés, imprimés ou mis enau contraire d'un liquide. Une fois le résultat escompté obtenu, l'hydrolyse et la calcination aboutissent toujours à la formation d'un oxyde métallique. Les chercheurs ont principalement travaillé sur les oxydes de, d'étain et de, respectivement prisés pour leurs propriétés optiques, leur utilisation pour capturer deet en. Cette méthode permet de concevoir plus facilement des oxydes métalliques, et d'en inventer de nouveaux, à partir de toutes sortes de métaux. Très variés, ces oxydes trouvent de nombreuses applications en nanotechnologies grâce à la diversité de leurs propriétés géométriques et électroniques.Zhao Zhihua, Coppel Yannick, Fitremann Juliette, Fau Pierre, Roux Clément, Lepetit Christine, Lecante Pierre, Marty Jean-Daniel, Mingotaud Christophe, Kahn Myrtil.Mixing time between organometallic precursor and ligand: a key parameter controlling ZnO nanoparticle size and shape and processable hybrid materialsChem. Mater. – Novembre 2018DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b04480Toulouse Paul Sabatier[/b]: CNRS - INC