Fluctuations magnétiques dans le supraconducteur UTe2



Figure: Spectre de la diffusion des neutrons dans UTe 2 .

Le composé UTe2 ouvre une brèche dans la théorie de la supraconductivité par les électrons corrélés. Dans cette étude, des chercheurs de l'Irig analysent finement les fluctuations magnétiques au coeur du matériau, parneutronique. Ces caractéristiques révèlent des liens originaux entreet. La supraconductivité des, c'est-à-dire leur capacité à conduire lesans perte d', suscite l'attention de laet appliquée. Dans un comportement bien compris, la plupart des métaux deviennent supraconducteurs à très basse, et cet état est incompatible avec des propriétés magnétiques. La découverte de nouvelles familles de matériaux remet en question la compréhension des mécanismes de la supraconductivité. En effet, les chercheurs ont découvert des matériaux qui peuvent être à la fois magnétiques et supraconducteurs, comme par exemple certains alliages à base d'Découverte en 2018, la supraconductivité du composé UTeprésente la propriété remarquable d'être robuste au, parce que les électrons se regroupent paren ayant leurorienté dans la même direction. Cette supraconductivité est de type "triplet de spin". Des chercheurs de l'Irig ont réalisé des expériences de diffusion des neutrons, à l'de Grenoble, afin de mesurer les fluctuations magnétiques de UTeau niveau atomique. Une analyse fine a permis de mettre en évidence le couplagelocal desd'uranium au milieu de fluctuationsdominantes. Ce couplage se situe au sein de la structure cristallographique de UTe, entre les deux atomes d'uranium les plus prochesune échelle composée de montants et de barreaux (). L'hypothèse est que ce couplage ferromagnétique est très favorable à la réalisation de l'état "triplet de spin" des paires d'électrons.Par la suite, les chercheurs étudieront précisément le lien entre les barreaux ferromagnétiques de l'échelle et la supraconductivité. Les caractéristiques obtenues par diffusion des neutrons constituent des informations essentielles, à l'échelle microscopique, pour construire une description théorique du comportement supraconducteur de UTe. Ces connaissances fondamentales permettront plus généralement la compréhension de la supraconductivité non-conventionnelle.Knafo W, Knebel G, Steffens P, Kaneko K, Rosuel A, Brison JP, Flouquet J, Aoki D, Lapertot G and Raymond SLow-dimensional antiferromagnetic fluctuations in the heavy-fermion paramagnetic ladder compound UTe Physical Review B , 2021.