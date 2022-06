Les fluctuations du spin pourraient être à l'origine de la supraconductivité à base de fer



© Huiqian Luo team/Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Une expérience conduite par l'Académie des sciences chinoise et impliquant l'Irig et l'Iramis révèle que les fluctuations de spin dans un supraconducteur à base deont une direction privilégiée, ce qui suggère un mécanisme pour ladans cesDans les supraconducteurs classiques, le mécanisme qui permet aux électrons de s'apparier (paires de Cooper) et de circuler sans résistance est relativement bien compris. Il en va autrement dans les supraconducteurs non conventionnels à base de fer qui apparaissent comme des oxymores, la supraconductivité rejetant en principede l'. Dans ces matériaux déroutants, ce serait justement lelocal qui favoriserait l'appariement des électrons de conduction, via l'"spin-orbite" couplant les spins des électrons et des moments magnétiques portés par lesde fer.Pour en savoir plus, des chercheurs ont étudié ladedans le pnicture de fer supraconducteur CaK(FeNiAsCaK(FeNiAsest un composé bicouche dans lequel des couches d'arséniure de fer et deséparent des couches alternées deet de. L'un des ordres magnétiques de ceest connu sous le nom dede vortex de spin, dans lequel les atomes de fer sont disposés sur unavec leurs moments magnétiques pointant vers les centres des carrés.Grâce aude neutrons générés par le Très Grand Instrument de l'(Grenoble) et aux instruments que l'Irig exploite dans cet, l'équipe franco-chinoise a sondé, parde neutrons polarisés, le couplage des spins des électrons avec les moments magnétiques des atomes de fer: ce couplage provoque unedes spins qui se mettent en paires pour former l'état supraconducteur et qui s'orientent préférentiellement selon une directio,aux couches de fer-nickel-arsenic.Les scientifiques observent également que cette tendance est la plus forte dans le régime supraconducteur mais persiste bien au-delà de lacritique. Lorsque le matériau refroidit jusqu'à sa température critique, ces fluctuations favorisent la supraconductivité en aidant les électrons de conduction à s'apparier.Des recherches antérieures avaient révélé que d'autres ordres magnétiques des pnictures de fer supraconducteurs présentaient également cette direction préférée de fluctuation de spin. Les chercheurs affirment que cela suggère un mécanisme commun pour la supraconductivité induite par les fluctuations de spin dans ces matériaux, indépendamment de leur état magnétique.