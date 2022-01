Formation des premiers petits corps du Système solaire dans deux anneaux distincts

L'astéroïde Ryugu photographié par la sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...)

© JAXA (L'agence d'exploration aérospatiale japonaise (en japonais ?????????? — uch? k?k? kenky?...) Nagoya (Nagoya (????; -shi) est la quatrième plus grande et la troisième plus prospère des villes du...)

Un schéma du modèle conçu par les auteurs pour expliquer la formation des deux familles de corps parents des météorites de fer, de type rocheux d'une part et riche en glaces d'autre part. Le point clef (Au sens propre, la clef ou clé (les deux orthographes sont correctes) est un dispositif amovible...) gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...) frottement (Les frottements sont des interactions qui s'opposent à la persistance d'un mouvement relatif entre...) matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

La formation des petits corps du Système solaire, tels que les astéroïdes, demeure mystérieuse. À ce jour, les simulations numériques montrent que le lieu le plus propice à une formation rapide des petits corps est la "ligne de glaces", c'est-à-dire le lieu duoù lad'se condense sous forme de, à uned'environ 160K (environ -110°C). Mais ce résultat est en conflit avec l'analyse des météorites de, issues des noyaux des premiers petits corps du. Elles se partagent en deux groupes ayant des propriétés isotopiques et chimiques différentes.Une équipe, comprenant de chercheurs de l'Observatoire de la Côte d'Azur, de l'et de l'dedu Globe de, a montré, pour la première fois, que les premiers petits corps du Système solaire auraient pu se former dans deux anneaux distincts. L'un près de la ligne dedes silicates, à proximité de l'actuelle de la, l'autre près de la ligne de glaces, à proximité de l'orbite actuelle de Jupiter. Le premier anneau de petits corps, de nature rocheuse et avec unetotale de 2-3 fois la, aurait ensuite permis la formation des planètes telluriques. Le deuxième, composé de corps riches en glaces avec une masse totale d'une trentaine de masses terrestres, aurait conduit à la formation des noyaux des planètes géantes.La formation contemporaine de ces deux anneaux de petits corps de caractéristiques chimiques différentes est en très bon accord avec les contraintes observationnelles fournies par les météorites de fer. Cela montre également que le processus de formationa démarré très tôt dans la, en mêmeque la formation du, alors que notre Système Solaire était encore alimenté enpar leContemporary formation of early Solar System planetesimals at two distinct radial locations - Nature astronomy.A. Morbidelli, K. Baillié, K. Batygin, S. Charnoz, T. Guillot, D. C. Rubie, T. Kleine.Alessandro Morbidelli -enau laboratoire Lagrange / OCA - alessandro.morbidelli at.fr