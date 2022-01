Le foyer d'Orion: L'ESO publie une nouvelle image de la nébuleuse de la Flamme

Sur cette nouvelle image réalisée à partir de l'Observatoire Européen Austral (ESO) Orion vous offre un spectaculaire feu d'artifice pour célébrer les fêtes de fin d'année et la nouvelle année. Mais ne vous inquiétez pas, cette constellation emblématique n'est ni end'exploser ni en train de brûler. Le "" que vous voyez sur cette carte postale deest lade la Flamme d'Orion et ses environs capturés en ondes radio - une image qui rend sans aucun doute justice au nom de la nébuleuse ! Cette image a été prise avec l'Atacama Pathfinder Experiment (APEX) de l'ESO, situé sur le plateaude Chajnantor dans led'Atacama au Chili.L'image récemment réalisée de la nébuleuse de la Flamme, dans laquelle des nébuleuses plus petites comme la nébuleuse de la Tête defont également leur apparition, est basée sur deseffectuées par l'anciende l'ESO Thomas Stanke et son équipe il y a quelques années. Très enthousiastes à l'idée de tester l'instrument SuperCam, alors récemment installé sur APEX, ils l'ont pointé vers lad'Orion. "Comme les astronomes aiment à le dire, dès qu'il y a un nouveauou un nouvel instrument, observez Orion: il y aura toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant à découvrir", explique Thomas Stanke. Quelques années et de nombreuses observations plus tard, Thomas Stanke et son équipe ont vu leurs résultats acceptés pour publication dans la revue Astronomy & Astrophysics.Orion, l'une des régions les plus célèbres du, abrite les nuages moléculaires géants les plus proches du- de vastes objets cosmiques composés principalement d', où se forment de nouvelles étoiles et planètes. Ces nuages sont situés entre 1300 et 1600 années-lumière et abritent la pouponnièrela plus active dans ledu, ainsi que la nébuleuse de la Flamme représentée sur cette image. Cette nébuleuse " en émission " abrite en son centre un amas de jeunes étoiles qui émettent unde haute, faisant briller lesenvironnants.Avec une cible aussi passionnante, l'équipe ne risquait pas d'être déçue. Outre la nébuleuse de la Flamme et ses environs, Thomas Stanke et ses collaborateurs ont pu admirer un large éventail d'autres objets spectaculaires. Citons notamment les nébuleuses par réflexion Messier 78 et NGC 2071, des nuages de gaz et de poussières interstellaires dont on pense qu'ils reflètent lades étoiles proches. L'équipe a même découvert une nouvelle nébuleuse, un petit, remarquable par son aspect presque parfaitement circulaire, qu'elle a baptisé la nébuleuse de laLes observations ont été réalisées dans le cadreAPEX Large CO Heterodyne Orion Legacy Survey (ALCOHOLS), qui s'est intéressée aux ondes radio émises par le(CO) dans les nuages d'Orion. L'utilisation de cettepour sonder de vastes zones du ciel est le principal objectif de SuperCam, car elle permet aux astronomes de cartographier les grands nuages de gaz qui donnent naissance à de nouvelles étoiles. Contrairement à ce que le "feu" de cette image pourrait suggérer, ces nuages sont en réalité froids, avec des températures qui ne dépassent généralement que de quelques dizaines de degrés leabsolu.Étant donné les nombreux secrets qu'elle peut révéler, cette région du ciel a été scannée de nombreuses fois dans leà différentes longueurs d', chaque gamme de longueurs d'dévoilant des caractéristiques différentes et uniques des nuages moléculaires d'Orion. Les observations infrarouges réalisées par VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) de l'ESO à l'Observatoire de Paranal au Chili, qui constituent l'arrière-plan bien plus paisible de cette image de la nébuleuse de la Flamme et de ses environs, en sont un exemple. Contrairement à la, les ondes infrarouges traversent les épais nuages de poussière interstellaire, permettant aux astronomes de repérer des étoiles et d'autres objets qui resteraient autrement cachés.Aussi, en cette période de fêtes,dans la nouvelleavec ce spectaculaire feu d'artifice réalisé en plusieurs longueurs d'onde offert par la nébuleuse de la Flamme d'Orion, présenté par l'ESO !