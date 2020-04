Fukushima: un retour sous haute surveillance



© C. Asanuma-Brice

Une coopération internationale

Olivier Evrard effectue des mesures dans le jardin d'une habitante d'Iitate après décontamination.

© C. Asanuma-Brice

Cécile Asanuma-Brice interroge une habitante du village d'Iitate, relogée dans une cité (La cité (latin civitas) est un mot désignant, dans l’Antiquité avant la création des États, un groupe d’hommes sédentarisés libres (pouvant...)

© Kôji Itonaga

Quelque 160 000 personnes ont été évacuées suite à l'accident de la centrale de Fukushima Daiichi, après le tremblement de terre et le tsunami qui frappèrent le Japon le 11 mars 2011, il y a neuf ans. Mitate Lab., un programme deinternational de 5 ans accueilli par l'Nihon de Tokyo et auquel participent leet le CEA, vient d'être mis en place pour étudier la réouverture de la zone d'évacuation.Le 26 mars, la flamme olympique aurait dûpar la zone évacuéede Fukushima suite auxdeetdu 11 mars 2011 et à l'accident de laqui en a découlé. Ce n'est que partie remise, les Jeux ayant été reportés au plus tard à l'été 2021. Un symbole fort pour les premiers Jeux olympiques organisés au Japon depuis cette. ", assure Cécile Asanuma-Brice, chercheuse en sociologie urbaine au CNRS et co-responsable du projet Mitate Lab (1).Le projet Mitate Lab. a été créé au premier janvier 2020, afin d'étudier la réouverture de la zone d'évacuation qui entoure la centrale accidentée. Le gouvernement japonais a en effet levé dès 2017 l'ordre d'évacuation dans la plupart des 12 communes de la zone, appelant la population à revenir. Une vingtaine de scientifiques, principalement français et japonais, mais aussi américains, de divers domaines rassemblent donc "", explique Olivier Evrard, l'autre co-responsable du programme, géochimiste au Laboratoire des sciences duet de l'(2).Car c'est la première fois dans lequ'une zone d'évacuation est rouverte après une telle catastrophe. Il s'agit donc d'analyser ce qui s'y passe sous les aspects les plus divers: physiques, chimiques, biologiques, humains (droit, sociologie,, anthropologie, etc.). "", insiste la sociologue. "", confirme Olivier Evrard.", détaille Cécile Asanuma-Brice. C'est le rôle des, cetde coopération internationale destiné à consolider des collaborations déjà établies à travers des échanges scientifiques de courte oudurée pour des réunions de travail, des activités de recherche communes (y compris des recherches de terrain), l'encadrement d'étudiants ou l'de séminaires entre des laboratoires du CNRS et des laboratoires d'au plus deux. Soutenu par l'national des sciences de l'du CNRS, cet, accueilli par l'université de Nihon, réunit le CEA, le CNRS avec divers organismes de recherche japonais dont l'université de Fukushima, le NIES, et l'université préfectorale de Kyôto, pour une première période de 5 ans. "Installée au Japon depuis vingt ans, Cécile Asanuma-Brice a vécu personnellement la catastrophe de Fukushima. Au cours de ces dix dernières années, elle se rend tous lesdans les différentes communes de la préfecture touchées par le désastre. Elle y a mené de nombreux entretiens, tant auprès des populations durant les différentes phases de leur refuge (logements provisoires, refuge, retour) que des institutions ende la gestion de la catastrophe. Son analyse se concentre sur les politiques d'habitat qui permettent ledes mouvements de population dans ou hors de la zone touchée par le désastre. Une étude "qualitative" qui s'appuie sur une première évaluation quantitative (étude démographique de la population rentrante et sortante, nature de la relance économique, structure des services présents en, etc.). "", plaisante la chercheuse qui effectue également un travail d'analyse de la presse au quotidien depuis 2011 et des publications scientifiques japonaises "", grâce à sa parfaitede la langue japonaise.Ainsi, sur les 12 communes de la zone d'évacuation, seulement deux d'entre elles, excentrées par rapport aux retombées principales de contamination, enregistrent un retour de 80 % de leur population. La majorité des autres communes enregistrent moins de 30 % de retour. "des logements publics collectifs. Malgré les incitations financières, les familles avec enfants refusent de rentrer, car les infrastructures - écoles, hôpitaux - ne fonctionnent pas ou qu'au ralenti, et en raison du niveau deencore élevé à certains endroits du.", résume Cécile Asanuma-Brice.Olivier Evrard travaille, lui, principalement sur l'érosion des sols et les transferts de contaminants dans les cours d', qui sont principalement déclenchés au Japon par les typhons et d'autres événements pluvieux intenses. Il s'appuie pour cela sur le suivi de substances radioactives, naturelles ou artificielles, mais aussi sur la mesure d'autres traceurs comme l'ADN des plantes ou lades sols. ", indique le" Et le retour de la population complexifie la situation. "".Les réponses seront également utiles pour mieux gérer les conséquences d'éventuels accidents industriels, où les mêmes problématiques de redistribution de la contamination se retrouvent. En attendant, la crise du coronavirus retarde les recherches sur le terrain: "", espère Olivier Evrard.