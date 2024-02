Un géant dans un Univers si jeune: comment est-ce possible ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

La galaxie ZF-UDS-7329.

Image: JWST NIRCAM

En scrutant les profondeurs de l'espace, le télescope spatial James Webb (JWST) a mis au jour une galaxie si massive qu'elle remet en question les théories actuelles de la cosmologie. Baptisée ZF-UDS-7329, cette galaxie contient plus d'étoiles que laet s'est formée seulement 800 millions d'années après le, défiant les modèles standards qui supposent une nécessité depour la formation des galaxies.Les chercheurs, ayant publié leurs découvertes le 14 février dans la revue, se trouvent face à un mystère. Comment unepeut-elle atteindre une tellesans l'influence de lanoire, composant essentiel selon le modèle standard depour la cohésion des galaxies naissantes ? Cette interrogationles scientifiques à reconsidérer notre compréhension de la formation des premières structures dans l'L'observation de ZF-UDS-7329 par le JWST a permis de remonter jusqu'à 11,5 milliards d'années dans le, révélant ainsi que les étoiles de cette galaxie se sont formées il y a environ 13 milliards d'années. Cette découverte soulève des questions sur le moment et le mécanisme de formation des premières galaxies. Selon les théories actuelles, les halos de matière noire, combinés aux, auraient joué un rôle crucial dans la création des premières galaxies. Cependant, l'existence de ZF-UDS-7329, formée sans suffisamment de matière noire, défie cette conception.Les chercheurs se trouvent maintenant devant un défi: comprendre comment ces galaxies se sont formées si rapidement. La découverte incite à la recherche d'autres galaxies semblables, ce qui pourrait remettre en cause les idées préconçues sur la formation galactique.