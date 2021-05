La grande richesse du voisinage du Soleil



Ce nouveau catalogue recense pas moins de 540 étoiles, naines brunes, naines blanches, et exoplanètes dans 339 systèmes.

Vue projetée depuis le dessus du plan galactique. © galaxymap.org

Suffisamment proches pour être observées avec précision, les étoiles voisines de notre Soleil constituent un laboratoire unique pour notre compréhension de la physique stellaire et de la galaxie.Une équipe dede l'UTINAM et de l'IRAP a fait ledes astres situés à moins de 10de notre. Ce travail d'inventaire est basé sur lesissues de la littérature ainsi que sur les informations de photométrie et d'de grande précision fournies par la troisième version du catalogue Gaia, récemment publié. Il laisse entrevoir la grande richesse dusolaire, où se rencontrent divers types d'astres aux âge, taille,etvariés. La plupart de ces astres sont des naines rouges, type d'étoiles le plus courant de la, mais il y a aussi unsurprenant de naines brunes et d'exoplanètes, ainsi qu'uneélevée de systèmes multiples. Les chercheurs ont pris soin de recenser de nombreux paramètres concernant ces astres, et ont constitué une liste de références pour faciliter les futures études.Ce catalogue reflète autant que possible l'état actuel de nos connaissances du voisinage solaire. Il fournit des étoiles de référence qui peuvent être utilisées pour définir des échantillons d'étalonnage de futuresdétaillées avec les instruments de pointe actuels et du futur. Il présente également un fort potentiel à destination des astronomes amateurs et du grand public. L'étude explore aussi comment cette liste va évoluer dans les années futures dans ledes grands télescopes spatiaux et au sol. Entre réalité et, les systèmes planétaires voisins sont les plus faciles à scruter pour rechercher des biomarqueurs et seront peut-être unles premières cibles des voyages spatiaux de l'humanité.[U]En savoir plus:[/U]The 10 parsec sample in the Gaia era - Astronomy & Astrophysics (2021)C. Reylé, K. Jardine, P. Fouqué, J. A. Caballero, R. L.et A. Sozzetti.Une carte à plus haute résolution est disponible en suivant ce lien: https://gruze.org/galaxymap/10pc/ - Céline Reylé -, Temps-Fréquence, Interfaces, Nanostructures,et, Molécules (UTINAM) -celine.reyle at obs-besancon.fr- Pascal Fouqué - Institut de Recherche enet(IRAP) - Pascal.Fouque at irap.omp.eu