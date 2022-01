Hayabusa 2: Les échantillons de Ryugu livrent leurs premiers secrets

Spectre moyen (100 pixels) d'un grain de carbonate détecté avec MicrOmega (a), comparé à 3 spectres de référence obtenus en labo (b: siderite, c: dolomite (La dolomite est une espèce minérale formée de carbonate de calcium et de...)

En décembre 2020, la mission Hayabusa2 de la JAXA a rapporté sur Terre plus de 5 grammes d'échantillons collectés en deux sites sur l'astéroïde carboné Ryugu, une première dans l'exploration spatiale ! Ces objets renferment potentiellement duencore témoin des conditions et des processus de formation et d'évolution primordiale du. En outre, les échantillons collectés à lade Ryugu ont été préservés decontact avec l'terrestre jusqu'à leur stockage au sein de la "curation facility" ultra-propre de l'ISAS/JAXA, à Sagamihara au Japon.Une caractérisation globale de ces échantillons est actuellement réalisée au sein même de cette facilité. Ces analyses permettent une première détermination des caractéristiques physiques et compositionnelles des grains à l'aide d'une balance de très grande précision, d'un, d'unproche-IR et, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant, d'un microscope hyperspectral opérant dans le proche-IR, grâce à l'instrument MicrOmega, développé par l'IAS à Orsay avec le soutien du CNES, qui participe, à distance, aux acquisitions elles-mêmes.Les résultats ont montré que les échantillons collectés étaient bien représentatifs de Ryugu, et qu'à échelle macroscopique, ils sont constitués d'une matrice hydratée très sombre dans laquelle sont piégés des composés organiques. Aux échelles submillimétriques en revanche, des inclusions de composition distinctes ont été identifiées, dont des grains de carbonate, pour certains enrichis en, avec des tailles jusqu'à plusieurs centaines de micromètres. Les analyses ont également révélé la présence de composés azotés, ainsi que d'autres phases provenant d'altération aqueuse.Les caractérisations se poursuivent au sein de la Curation Facility avec pour objectif d'établir un catalogue de grains accessibles à la communautéla plus large, au travers d'un appel d'offre qui sera lancé avant l'été 2022.First compositional analysis of Ryugu samples by the MicrOmega hyperspectral microscope - Nature Astronomy.C. Pilorget, T. Okada, V. Hamm, R. Brunetto, T. Yada, D. Loizeau, L. Riu, T. Usui et al.Preliminary analysis of the Hayabusa2 samples returned from C-type asteroid Ryugu - Nature Astronomy.Toru Yada, Masanao Abe, Tatsuaki Okada, Aiko Nakato, Kasumi Yogata, Akiko Miyazaki et al.- Rosario Brunetto -d'spatiale (IAS) / OSUPS - rosario.brunetto at ias.u-psud.fr- Cédric Pilorget - Institut d'astrophysique spatiale (IAS) / OSUPS - cedric.pilorget at universite-paris-saclay.fr- Jean-Pierre Bibring - Institut d'astrophysique spatiale (IAS) / OSUPS - jean-pierre.bibring at universite-paris-saclay.fr