Hayabusa2: 1ers résultats de l'analyse des échantillons de l'astéroïde Ruygu

Hayabusa2 effectuant un prélèvement sur l'astéroïde Ryugu. Crédits: JAXA/Akihiro Ikeshita



Jean-Pierre Bibring, Principal investigateur de l'instrument MicrOmega.Crédits: Laurence Honnorat.

Une histoire mouvementée



Image de l'astéroïde Ruygu prise par la sonde Hayabusa2 le 30 Juin 2018Crédits: JAXA (L'agence d'exploration aérospatiale japonaise (en japonais ?????????? — uch? k?k? kenky?...)



Aurélie Moussi, cheffe de projet Hayabusa2-MASCOT au CNESCrédits: CNES, Rémi Benoît.

Analyses et résultats

Cédric Pilorget, 1er auteur de l'étude. Crédits: Cédric Pilorget.



À gauche: image microscopique d'inclusions riches en OH (en haut) et NH (en bas).

À droite: analyste spectroscopique infrarouge de ces grains par l'instrument MicrOmega.

Crédits: Pilorget et al.

Publications:

