Références

Il était une fois deux galaxies très sombres et très lointaines...



Clem & Adri Bacri-Normier (wingsforscience.com)/ESO

télescope spatial Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la Terre...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

Big Bang (Le Big Bang est l’époque dense et chaude qu’a connu l’univers il y a environ 13,7 milliards d’années, ainsi que l’ensemble des modèles cosmologiques qui la...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres Galaxie, cette fois au singulier.)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

milieu interstellaire (En astronomie, le milieu interstellaire est le gaz raréfié qui, dans une galaxie, existe entre les étoiles et leur environnement proche. Ce gaz est habituellement extrêmement ténu, avec des...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique qui explique la...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la Terre toutes les 100 minutes. Il est...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à travers le monde.)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps...)

Télescope Spatial (Un télescope spatial est un télescope placé au delà de l'atmosphère. Le télescope spatial présente l'avantage par rapport à...)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et...)

Grâce à l'interféromètre Alma au Chili, une équipe internationale menée par l'Irfu vient de découvrir deux galaxies très lointaines et très massives qui n'avaient pas été détectées par le. Selon cette étude, l'ampleur de la formation d'étoiles dans l'jeune, moins de deux milliards d'années après le, pourrait avoir été sous-évaluée...Les télescopes radio ou submillimétriques n'observent pas directement laémise par les étoiles d'une, mais ledes grains de poussières du, chauffés par les jeunes étoiles en formation.À plus de 5 000 mètres d'sur les hauts plateaux chiliens, les antennes d'Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ont scruté une des régions les mieux étudiées du, pendant plus de vingt. Grâce à son exceptionnelle résolution, ce grand interféromètre a détecté vingt galaxies très opaques, car enveloppées d'un épais "manteau" de poussières dans lequel naissent et grandissent les étoiles. Toutes ces galaxies se situent parmi les plus massives jamais détectées dans cette région.Parmi ces vingt galaxies, quatre sont trop obscurcies par les poussières pour être visibles avecmais ont été révélées par Alma. Pour deux d'entre elles, il a été possible d'évaluer leur distance: elles nous apparaissent telles qu'elles étaient seulement deux milliards d'années après le Big Bang !Si, dans cette partie du ciel, le quart de l'a échappé à la détection des télescopes les plus performants (Hubble notamment), il est probable que dans les autres régions du ciel, une proportion semblable de galaxies massives, lointaines et obscures, manque également à l'appel ! Il se pourrait que l'histoire cosmique de la formationdoive être révisée...Masses de toutes les galaxies détectées (exprimées en masses solaires) dans la région du ciel étudiée, en fonction du décalage spectral vers le, montrant leur distance. Les détections Alma pour lesquelles laet le décalage spectral ont pu être déterminés sont indiquées en rose. Ce sont parmi les plus massives. Parmi ces sources, les galaxies non détectées par leHubble sont indiquées avec des cercles.