Y a-t-il eu des océans sur Vénus, la soeur jumelle de la Terre ?

LaVénus peut être considérée comme la jumelle maléfique de la. À première, saet sa taille sont comparables à celles de notre planète, elle est composée essentiellement derocheux, contient un peu d'et possède une. Pourtant, des différences frappantes les opposent: l'épaisse atmosphère de CO2, laet laextrêmes à la, ainsi que les nuages d'de Vénus constituent un contraste infernal avec les conditions favorables à lasur Terre. Il se peut toutefois que cela n'ait pas toujours été le cas.Des études antérieures ont suggéré que, par le, Vénus ait pu être un endroit beaucoup plus hospitalier, avec ses propres. Une équipe d'astrophysiciens dirigée par l'(UNIGE) et le Pôle National de(PRN) PlanetS a cherché à savoir si la jumelle de notre planète a effectivement connu des périodes plus clémentes. Les résultats, à lire dans la revue Nature, suggèrent que cela n'est pas le cas.Vénus est une planète sur laquelle les astrophysiciens effectuent actuellement de nombreuses recherches. L'ESA et laont d'ailleurs décidé d'envoyer pas moins de trois missions spatiales au cours de la prochainevers laplanète la plus proche du. L'une des questions clés auxquelles ces missions visent à répondre est de savoir si Vénus a accueilli ou non des océans primitifs.Des astrophysiciens dirigés par Martin Turbet,au Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE et membre du PRN PlanetS, ont tenté de répondre à cette même question avec les outils disponibles sur Terre. "Nous avons simulé lede la Terre et de Vénus audébut de leur évolution, il y a plus de quatre milliards d'années, lorsque la surface des planètes était encore en, explique Martin Turbet. En raison de la température élevée qui y était associée, l'eau était présente sous forme de, comme dans une gigantesque cocotte-minute." À l'aide de modèles tridimensionnels sophistiqués de l'atmosphère, semblables à ceux que les scientifiques utilisent pour simuler le climat actuel de la Terre, l'équipe a étudié comment les atmosphères des deux planètes évolueraient au fil duet si des océans pouvaient se former au cours de ce processus."Grâce à nos simulations, nous avons montré que les conditions climatiques n'ont pas permis lade la vapeur d'eau de l'", déclare Martin Turbet. Cela signifie que les températures ne sont jamais descendues suffisamment bas pour que l'eau présente dans son atmosphère forme des gouttes dequi pourraient tomber sur sa surface. Au lieu de cela, l'eau est restée sous forme dedans l'atmosphère et les océans ne se sont jamais formés. "L'une des principales raisons de ce phénomène sont les nuages qui se forment préférentiellement du côté nuit de la planète. Ces nuages provoquent un très puissant réchauffement parqui a empêché Vénus de se refroidir aussi rapidement qu'on le pensait auparavant", poursuit le chercheur genevois.Étonnamment, les simulations des astrophysiciens montrent également que la Terre aurait pu facilement subir le même sort que Vénus. Si la Terre avait été juste un peu plus proche du Soleil, ou si le Soleil avait brillé aussi fort dans sa 'jeunesse' qu'aujourd'hui, notre planète aurait un aspect très différent. Ainsi, c'est grâce aurelativement faible de ses débuts que la Terre a pu se refroidir suffisamment pour que se condense l'eau qui forme nos océans. Pour Emeline Bolmont, professeure à l'UNIGE, membre de PlanetS et co-auteure de l'étude, "il s'agit d'un retournement complet dans la façon dont nous envisageons ce que l'on a longtemps appelé le 'du jeune Soleil faible'. Cela était vu comme un obstacle à l'apparition de la vie sur Terre!" L'argument était que si le rayonnement du Soleil était nettement plus faible qu'aujourd'hui, il aurait transformé la Terre en une boule dehostile à la vie. "Mais il s'avère que pour la jeune Terre très chaude, ce Soleil faible a en fait été une opportunité inespérée !", poursuit la chercheuse."Nos résultats sont basés sur des modèles théoriques et constituent un élément important pour répondre à la question de l'histoire de Vénus", déclare David Ehrenreich, co-auteur de l'étude, professeur au Département d'astronomie de l'UNIGE et membre du PRN PlanetS. "Mais nous ne pourrons pas répondre de manière définitive à cette question sur nos ordinateurs. Lesdes trois missions vénusiennes seront indispensables pour confirmer - ou infirmer - nos travaux." Ces perspectives réjouissent Emeline Bolmont, pour qui "ces questions passionnantes pourront être traitées par le nouveau Centre pour la Vie dans l'qui vient tout juste de voir leau sein de la Faculté des sciences de l'UNIGE."Cette recherche est publiée dans Nature - DOI: 10.1038/s41586-021-03873-w- Martin Turbet - Chercheur "" au Département d'astronomie - Faculté des sciences - Martin.Turbet at unige.ch- Emeline Bolmont - Professeure assistante au Département d'astronomie - Faculté des sciences - Emeline.Bolmont at unige.ch- David Ehrenreich - Professeur associé au Département d'astronomie - Faculté des sciences - David.Ehrenreich at unige.ch