Les imogolites, des nanotubes aux propriétés remarquables

Image cryo-TEM (fond) d'imogolite standard (IMO-OH). La séparation des paires électron/trou est favorisée par le champ électrique (En physique, on désigne par champ électrique un champ créé par des particules...) induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de...) courbure (Intuitivement, courbe s'oppose à droit : la courbure d'un objet géométrique est une mesure...)

© Nimbe.

Note:

Références:

Le traitement des polluants aquatiques est un enjeu écologique de taille qui nécessite de trouver des astuces pour isoler et faire réagir des molécules organiques toxiques afin de les dégrader et les éliminer. Parmi les technologies possibles, la photocatalyse hétérogène des semi-conducteurs, qui utilise lapour générer des espères réactives, est particulièrement intéressante et viable sur le plan énergétique. Une équipe mixte entre leet le CEA a récemment démontré l'efficacité de nanotubes d'imogolite comme photocatalyseurs dont lapeut être facilement modifiée pour attirer et réagir avec des molécules ciblées. Ces résultats, publiés dans la revue, permettent d'entrevoir des solutions écologiquement viables pour la dépollution de l'La photocatalyse est une méthode dequi repose sur l'd'unpar la lumière. L'ded'suffisante permet en effet d'exciter des électrons vers des états d'énergie supérieurs et de former des paires électron/trou (absence d'électron) dans ces. Les paires électron/trou génèrent à la surface des matériaux des radicaux libres qui sont susceptibles de réagir avec les molécules environnantes, conférant ainsi une action catalytique au semi-conducteur. Mais ces paires électron/trou peuvent aussi se recombiner entre elles, et, si cette recombinaison est trop rapide, l'catalytique disparait. Une équipe mixte du CNRS et du CEA a récemment montré expérimentalement que la forte courbure des nanotubes d'imogolite favorise la séparation des charges formées sous, propriété très intéressante pour la photocatalyse.L'imogolite est un aluminosilicate naturellement présent dans les sols volcaniques qu'il est également possible de synthétiser. Elle forme des nanotubes d'untrès régulier de 2-3 nm et tapissés de groupes hydroxyle (OH) en surface. Des simulations numériques suggèrent que la très forte courbure de ces nanotubes induirait unélectrique dans la paroi des nanotubes à l'origine de la séparation efficace des paires électron/trou.Cette prédiction intéressante vient d'être prouvée expérimentalement par des scientifiques du laboratoire Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie (NIMBE - CEA/CNRS/Université Paris-Saclay), de l'de(ICP, CNRS/UniversitéSaclay) et du Laboratoire deetpour les matériaux et l'(LCPME - CNRS/Université de Lorraine). Des expériences de radiolyse pulsée picoseconde* leur ont en effet permis de mettre en évidence la séparation de charges spontanée induite par la courbure dans ces nanotubes inorganiques, les électrons migrant vers l'extérieur et les trous vers l'intérieur des nanotubes.Ces résultats, publiés dans la revue, sont une étape importante dans le développement de photocatalyseurs économiques. L'imogolite est en effet un composé peu coûteux et bénin pour l'environnement et dont la surface peut être fonctionnalisée pour traiter différents types de polluants tant hydrophiles qu'hydrophobes. Les chercheurs s'attèlent à présent à modifier ces nanotubes, par exemple pour en diminuer l'énergie critique d'activation afin de les rendre efficace sur une large gamme de longueurs d'. Ces recherches font l'd'unfinancé par l'ANR (ANR-20-CE09-0029-02 / BENALOR) en collaboration avec l'ITODYS (Université Paris Diderot) et l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier.* radiolyse pulsée picoseconde: technique d'par une impulsion brève produite par unqui, couplée à des détections rapides résolues en(ici à l'échelle de la picoseconde), permet de suivre le sort des intermédiaires transitoires très réactifs produits par l'irradiation dans le milieu.Confined water radiolysis in aluminosilicate nanotubes: the importance ofseparation effectsM.-C. Pignié, V. Shcherbakov, T., M. Moskura, C. Carteret, S. Denisov, M. Mostafavi, A. Thill et S. Le Caër,, 13, 3092-3105 (2021).