Stockage de l'électricité: synthèse simplifiée de tapis de nanotubes de carbone

Figure 1: a) et b) Images MEB des tapis de nanotubes de carbone (NTC) alignés après optimisation des paramètres: température, débit, concentration en C 2 H 2 et H 2 ; c) images MET des NTC très purs (99.5wt%) après dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant l'onde ne...)

Pour de longues durées de synthèses, effet de la réduction du débit d'acétylène sur la hauteur des tapis à basse température (615 °C).

Pour étendre notre production intermittente d'électricité décarbonée, il faut disposer de méthodes efficaces de stockage d'. Les supercondensateurs sont des dispositifs de stockage d'rechargeables, constitués de deux électrodes séparées par un électrolyte. Ces systèmes se situent entre les condensateurs (charge et décharge ultrarapide, maislimitée) et les batteries (forte énergie stockée, mais charge/décharge lente). Ce sont de bons candidats pour compléter ou remplacer les dispositifs existants grâce à leur efficacité de stockage, leur sécurité, leuret leur durée de. Ainsi, le marché des supercondensateurs se développe, mais le plafonnement des performances des technologies basées sur les électrodes enactivé limite leurDe nouveauxd'électrode à base de nanotubes de carbone verticalement alignés (VACNT) imprégnés de polymères conjugués (conducteurs) ont démontré leur intérêt pour réaliser des supercondensateurs avec un gain en énergie et surtout de[1 et 10]. Pour une production industrielle ern continu et commercialement compétitive, il est cependant impératif d'abaisser fortement lad'élaboration pour permettre la croissance des VACNT surd'de qualité industrielle, utilisée en tant que collecteur de courant.Cette étape vient d'être franchie avec succès. Un procédé simple et rentable a pu être optimisé pour la production de tapis de VACNT propres et denses, à des températures de l'ordre de 600°C sur feuille d'aluminium. Les vitesses de croissance (µm/s) sont au meilleur de l'état de l'art, et des épaisseurs jusqu'à 200 µm ont pu être obtenues, ce qui ouvre la voie à la production industrielle de supercondensateurs innovants [2].Les tapis de nanotubes de carbone verticalement alignés (VACNT) sont des matériaux aux propriétés structurales, électriques et thermiques très intéressantes pour de nombreuses applications. En particulier, leur croissance directe sur des feuilles d'aluminium est recherchée pour l'élaboration d'électrodes à faible résistance d'applicables au domaine du stockage de l'énergie. Le développement industriel de ce type de produit passe par la mise aud'un procédé de synthèse simple, peu coûteux et transposable à. La méthode de choix pour la synthèse de VACNT de haute qualité est le dépôt chimique encatalytique (CCVD).Plus précisément, le procédé CCVD assisté parest le mieux placé pour répondre aux exigences d'un développement industriel. En effet, c'est un procédé à, en une seule étape, où leest alimenté en continu et simultanément par les précurseurs du carbone et dumétallique [3]. Ce procédé est bien plus simple à mettre en oeuvre à l'échelle industrielle que le procédé CCVD classique où les particules catalytiques sont préformées sur le substrat. De plus, il permet d'obtenir des tapis de VACNT de haute qualité structurale, avec des vitesses de croissance élevées, à température modérée (autour de 800°C) sur de nombreux substrats, y compris des substrats métalliques [4]. Cependant, la croissance sur substrat en aluminium, impose d'abaisser la température de synthèse sous son point de(660 °C), ce qui a un impact sur lade croissance. Dans la littérature, le meilleur résultat obtenu avec le procédé en une seule étape est de l'ordre de 1 µm/min seulement [5].Il est ici montré qu'il est possible d'améliorer considérablement les performances du procédé CCVD en une seule étape à basse température sur des feuilles d'aluminium de qualité industrielle et d'en faire un développement du procédé à grande échelle [3]. Des tapis de VACNT jusqu'à 200 µm d'épaisseur sont obtenus à 615°C avec du ferrocène comme précurseur de catalyseur et de l'acétylène comme source de carbone. Les tapis sont propres (pureté 99.5%) et bien alignés, avec undeentre 8 et 12 nm. Leur>10CNTs/cm, est un à deux ordres de grandeur plus élevée que celle des VACNT synthétisés à plus haute température (800 à 850°C) par le même procédé. Les mesures de voltampérométrie cyclique révèlent une accessibilité totale de lapar les VACNT à l'électrolyte à base de liquides ioniques.Le choix de l'acétylène comme précurseur carboné s'est imposé à cause de sa plus forte réactivité à basse température par comparaison avec les autres hydrocarbures. Pour synthétiser des tapis de VACNT relativement épais pour être exploitables, des durées de synthèse assez importantes sont nécessaires. Mais dans ces conditions, une saturation des hauteurs des VACNTde 120 µm est observée notamment pour des durées de synthèse dépassant 40à 615°C. Par modélisation, il est constaté que la croissance n'est pas limitée par la diffusion des précurseurs dans le tapis, mais plutôt par un phénomène de désactivation catalytique. L'analyse élémentaire de l'interface Al/VACNT parélectronique à transmission couplée à la spectroscopie en dispersion d'énergie montre l'absence de diffusion des nanoparticules dedans le substrat, qui n'est donc pas la cause du phénomène. Son origine pourrait être liée à l'utilisation de l'acétylène en trop grande, dont la réactivité importante peut entrainer une désactivation catalytique. Des expériences de synthèse avec un débit d'acétylène réduit confirment qu'il est possible de limiter cette saturation et d'obtenir des tapis de VACNT autour de 200 µm d'épaisseur,à fait exploitables comme électrodes de supercondensateurs.Le procédé de synthèse CVD développé à l'échelle du laboratoire a fait l'd'un transfert technologique vers Nawatechnologies pour le développement d'un prototype industriel qui permet de produire des tapis de NTC alignés sur substrat d'aluminium en configuration roll-to-roll [6]. Les connaissances et le savoir-faire acquis sur les phénomènes physico chimiques à l'oeuvre lors de la croissance des NTC alignés à basse température a permis la production d'échantillons sur collecteur d'aluminium utiles pour les travaux de R&D dans le cadre du laboratoire commun NawaLab. En particulier, leur association, par dépôt électrochimique, à des polymères conjugués, a conduit à l'élaboration de dispositifs supercondensateurs performants.De manière plus générale, les résultats issus du Nawalab mené en étroite synergie avec lecollaboratif H2ECAP soutenu par l'ANR (programme ASTRID), ont ouvert des débouchés vers de nouveaux concepts d'électrodes de supercondensateurs en associant aux nanotubes de carbone alignés soit des oxydes métalliques (projet H2ECAP) [7-8], soit du carbone désorganisé dans la matrice de NTC alignés. Ce dernier concept a donné naissance à des dispositifs de forte puissance [9] qui sont en cours d'exploitation par NawaTechnologies.Des systèmes hybrides de supercondensateurs et batteriessont également à l'étude dans l'objectif de remplir le gap entre les deux modes de stockage. Ces nouveaux concepts ouvrent la voie au développement de systèmes hybrides batteries - supercondensateurs, très intéressants du point de, car ils combinent les possibilités deet décharge rapide du super-condensateur et la grande capacité de stockage d'énergie des batteries.[1] Poly(3-methylthiophene)/vertically aligned multi-walled carbon nanotubes: electrochemical synthesis, characterizations and electrochemical storage properties in ionic liquids.S. Lagoutte, P.-H. Aubert, M. Pinault, F. Tran-Van, M. Mayne-L'Hermite, C. Chevrota, Electrochimica Acta 130 (2014) 754-765 [2] Single-step synthesis of vertically aligned carbon nanotube forest on aluminium foils,F. Nassoy, M. Pinault, J. Descarpentries, T. Vignal, P. Banet, P.-E. Coulon, T. Goislard de Monsabert, H. Hauf, P.-H. Aubert, C. Reynaud and M. Mayne-L'Hermite, Nanomaterials 2019, 9, 1590 [3] The role of hydrogen in the aerosol-assisted chemical vapor deposition process in producing thin and densely packed vertically aligned carbon nanotubes,C. Castro, M. Pinault, D. Porterat, C. Reynaud, M. Mayne-L'Hermite. Carbon, 2013, 61:585-94 [4] Growth of long and aligned multi-walled carbon nanotubes on carbon and metal substrates,M. Delmas, M. Pinault, S. Patel, D. Porterat, C. Reynaud and M. Mayne-L'Hermite, Nanotechnology 2012, 23:105604 [5] Roll-to-roll synthesis of vertically aligned carbon nanotube electrodes for electrical double layer capacitors,M. R. Arcila-Velez, Jingyi Zhu, A. Childress, M. Karakaya, R. Podila, A. M.Rao and M.E. Roberts, Nano Energy 2014, 8:9-16 [6] Procédé de fabrication au défilé et en continu de nanostructures alignées sur un support et dispositif associé, brevet WO2015071408.[7] Procédé de préparation d'une électrode comprenant un support, des nanotubes de carbone alignés et unmétallique déposé par voie oxydante, ladite électrode et ses utilisations, brevet FR1756474.[8] Procédé de préparation d'une électrode comprenant un support, des nanotubes de carbone alignés et un oxyde métallique déposé par voie réductrice, ladite électrode et ses utilisations, brevet FR1756472.[9] Procédé de fabrication de nanotubes de carbone verticalement alignés, et condensateurs électrochimiques utilisant ces nanotubes comme électrodes, brevet WO2019043320.[10] Procédé de préparation d'unainsi obtenu et ses utilisations, C.Sarrazin, S. Lagoutte, M. Pinault, F. Tran-Van, C.Chevrot, P.H. Aubert. Brevet WO2012004317 Contact CEA-IRAMIS: Mathieu Pinault NawaTechnologies , 190Celestin- 13106 Rousset France. Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces (LPPI, EA 2528), CY Cergy, 95031 Neuville-sur-Oise Cedex, France. Laboratoire des Solides irradiés (LSI) , CEA/DRF/IRAMIS, École polytechnique,Polytechnique de Paris, 91128 Palaiseau, France. Laboratoire Physico-chimie des Matériaux et des Electrolytes pour l'Energie (PCM2E - EA6299) , Université François Rabelais, UFR Sciences et Techniques,de Grandmont, 37200 TOURS.