Hubble et Spitzer unis (L'UNIS, pour UNIversité du Svalbard, est une université norvégienne implantée en 1993, à Longyearbyen (2000 habitants), principale cité du Spitzberg (en francais,...) dans l'observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)

De jeunes galaxies diront-elles pourquoi l'hydrogène est ionisé ?



Illustration d'une jeune galaxie. © James Josephides

Comment est née notre? Pour le comprendre, les astrophysiciens et les théoriciens doivent étudier les galaxies les plus lointaines possibles. LeJames Webb, dont le lancement est prévu en 2021, aura la tâche d'analyser en détail ces premières galaxies, vieilles d'à peine 600 millions d'années et situées à 13,2 milliards d'années-lumière. Afin de préparer ces futures études, des chercheurs de l'de Genève (UNIGE), en collaboration avec une équipe internationale, ont mis auun catalogue d'observations qui permet de prédire que James Webb devrait détecter 150 galaxies en uneà cette distance, et que celles-ci seraient bien plus jeunes, chaudes, constituées d'étoiles massives et avec unbeaucoup plus important que la Voie lactée. Ces résultats, à lire dans la revue, suggèrent qu'elles sont responsables de l'un des plus grands changements de l'état général de l', permettant la naissance de notrePeu deaprès le, l'Univers était bien plus chaud et dense qu'aujourd'hui. Avec le temps, il s'est étendu, réduisant progressivement sa. Ceci a permis l'émergence des noyaux atomiques et des électrons qui ont pu se combiner. Ce fut la première grandede l'Univers. Mais à cette époque, l'était neutre, alors qu'aujourd'hui, il est ionisé. Que s'est-il? Qu'est-ce qui a provoqué cettetransition dede l'Univers ? Les astrophysiciens situent ce changement il y a 13 milliards d'années, mais ne savent pas encore pourquoi et comment il s'est produit. "Résoudre ce mystère est une des missions duJames Webb, dont le lancement est prévue pour 2021", se réjouit Stéphane De Barros,au Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE et premier auteur de l'étude. Avec sonde 6,5 mètres, il devrait permettre des observations détaillées des galaxies les plus lointaines détectées par l'humanité.Une hypothèse avancée est que les galaxies lointaines sont très différentes de la Voie lactée, caractérisées par un rayonnement bien plus fort qui aurait pu provoquer cette transition de phase. "Afin de permettre une utilisation adéquate du téléscope James Webb, nous avons voulu dégrossir le terrain en vérifiant certains éléments qui pourraient appuyer cette hypothèse, explique Stéphane De Barros. Pour ce faire, nous avons utilisé le petit télescope Spitzer, et nous avons croisés nos observations avec des résultats de recherches menées grâce à Hubble." Lancé en 2003, Spitzer et son miroir de 85cm deest le seul télescope spatial àcapable de caractériser des galaxies aussi lointaines, soit à 13,2 milliards d'années-lumière. "Hubble détecte ces galaxies lointaines, puis Spitzer nous permet de déterminer leurs paramètres, c'est-à-dire leur, combien d'étoiles elles forment et à quel rythme, et lade poussière présente", continue Pascal Oesch, professeur au Département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'UNIGE.En combinant les observations fournies par Hubble et celles effectuées par les chercheurs de l'UNIGE grâce à Spitzer, les astrophysiciens ont prédit que James Webb devrait être capable de détecter 150 galaxies en une heure de temps d'exposition dans undonné, permettant de produire une carte des structures des plus vieilles galaxies de l'Univers.Les scientifiques n'avaient encore jamais réussi à voir si loin et dans unsi grand. "Nous avons pu observer que ces galaxies sont très différentes de la Voie lactée, s'enthousiasme Stéphane De Barros. Elles sont dominées par des étoiles plus massives, plus jeunes, plus chaudes et avec unbien plus important. Ce rayonnement pourrait bien être la source de la seconde transition de phase !"Jusqu'à aujourd'hui, les futures recherches menées par James Webb reposaient sur un catalogue d'éléments théoriques fondés sur des extrapolations de recherches menées à plus faible distance. "A présent, nous avons mis au point le premier catalogue basé sur des observations réelles effectuées à la bonne distance, et notre catalogue prédit huit fois plus de galaxies que prévu par le catalogue artificiel !", conclut Pascal Oesch.