Crédit: arXiv

Simulation d'une jeune planète vue de dessus (à gauche) et de côté (à droite).

Crédit: arXiv

Une étude récente de l'Université de Central Lancashire a apporté des éclaircissements passionnants sur la manière dont les planètes se forment. Les scientifiques ont découvert que les jeunes planètes ne sont pas rondes comme on le pensait auparavant, mais ont une forme aplatie, ressemblant aux bonbons Smarties.Cette découverte, issue de simulations informatiques, révèle que ces protoplanètes naissent rapidement de grands disques de gaz en rotation autour de jeunes étoiles. Ces formes, appelées sphéroïdes oblates, pourraient nous aider à mieux comprendre comment se développent les géantes gazeuses plus grandes encore que Jupiter.Dirigée par le Dr Adam Fenton et son collègue le Dr Dimitris Stamatellos, l'équipe a examiné comment différentes conditions comme la température et ladu gaz influencent la formation des planètes. Leura nécessité d'intenses calculs informatiques, prouvant la solidité de lade l'instabilité de disque. Cette théorie suggère que les grandes planètes peuvent se former rapidement et loin de leur, expliquant ainsi certainesd'exoplanètes qui restaient mystérieuses jusqu'à présent.L'étude a aussi révélé que les jeunes planètes se développent en accumulant de la matière sur leurs pôles plutôt que sur leur équateur. Cette particularité pourrait changer la façon dont nous observons les planètes à travers les télescopes, car leur apparence change selon l'de vue. Cette découverte soutient le modèle d'instabilité de disque dans la formation des planètes, une théorie jusqu'ici moins étudiée que celle de l'de cœur.Les scientifiques prévoient de continuer leurs recherches avec des modèles plus avancés pour comprendre comment l'environnement affecte la forme des planètes et pour connaître leur composition chimique. Ces travaux sont essentiels pour les observations futures avec leJames Webb et d'autres installations comme l'ALMA et le VLT.