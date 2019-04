Sur le même thême

Un laser jette un nouvel éclairage sur l'équilibre isotopique à l'intérieur du dioxyde de carbone

Une équipe internationale de l'université Heidelberg et du Laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphères (LERMA, IPSL/CNRS/Observatoire de Paris-PSL/Sorbonne Université/Université de Cergy-Pontoise) a développé le premier instrumentpour mesurer les quatre espèces les plus abondantes de CO2, composées d'isotopes C, C, O et O. Cette analyse permet de remonter à lad'équilibration des carbonates et est devenue un puissantdans les sciences de la(paléoclimat,...). Jusqu'ici, les analyses se font par des spectromètres de, mais la nouvelle méthode permet une analyse plus rapide et directe, ouvrant ainsi la voie à une meilleure utilisation de cette technique.La répartition d'isotopes C/C et O/O dans le(CO2), ou dans les carbonates dont on peut extraire le dioxyde deet ainsi le mesurer, est un traceur largement répandu et utilisé depuis longtemps dans les sciences de la Terre. Une approche très récente s'intéresse plus particulièrement à la répartition de ces isotopes entre quatre variantes de la même: l'isotopique de CO2 le plus abondant (CO2), les variantes substituées une fois par unrare (C au lieu de C ou O au lieu de O) et la variante très rare, COO, doublement substituée par un isotope lourd. En équilibre, la redistribution de ces quatre isotopes sur les quatre variantes dépend exclusivement de la température. En revanche, elle n'est pas influencée par d'autres variables environnementales (pH, rapports C/C et C/O...), faisant de ce traceur unparticulièrement robuste et intéressant.Jusqu'ici, ce type de mesures est le domaine dede masse spécialisé qui permet de quantifier l'abondance relative du très rare COO à une précision de 10-5. Le nouveau développement instrumental mené par l'équipe franco-allemande est basé sur l'utilisation de lasers infrarouges afin de mesurer le rapport entre les quatre isotopologues du CO2. Pour la première fois, la température de CO2 dissout dans l'thermale de trois sources différentes du bassin dusupérieur (une à Soultz/Alsace et deux autres à Bad Hombourg/Hesse) est mesurée par cette nouvelle méthode utilisant l'équilibre entre isotopologues CO2, CO2, COO et COO. Dans deux des trois cas, la température correspond à celle de l'eau à la, tandis qu'à Soultz, la température est beaucoup plus élevée, reflétant unerapide de l'eau. La double mesure par spectromètre de masse et par instrument laser permet de conclure que l'analyse par l'instrument laser offre presque la même exactitude pour und'comparable.Après cette expérience démonstrative et très prometteuse, les chercheurs estiment qu'une évolution de l'instrument permettra d'atteindre dans un futur proche l'exactitude des spectromètres de masseen réduisant le temps d'analyse de quelquesà une dizaine de. Le grand potentiel de la nouvelle méthode est lié au fait que la mesure est directe. En comparant seulement les abondances relatives de quatre espèces isotopiques, on peut en déduire la température d'équilibration sans aucune ambiguïté, ceci est démontré par la comparaison entre expérience et calcul théorique. La mesure directe est un avantage très important par rapport à laqui nécessite des informations et des calibrations supplémentaires. L'équipe estime que leur méthode permettra même de mesurer des composés isotopiques extrêmement rares tels que l'isotopologue CO2, qui n'est jusqu'ici jamais détecté.I. Prokhorov, T. Kluge, C. Janssen, Optical clumped isotope thermometry of carbon dioxide, Scientific Reports (2019) doi: 10.1038/s41598-019-40750-zChristof Janssen, LERMA