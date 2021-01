Livraison d'eau par météorites

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

météorite (Une météorite est un corps matériel provenant de l’espace...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !