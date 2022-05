Les lunes géantes de Jupiter



Io est la lune la plus proche de Jupiter.

© NASA/JPL-Caltech

De gauche à droite, dans l'ordre de proximité à Jupiter: les lunes Io, Europa, Ganymède et Callisto.

© NASA/JPL-Caltech

Après la découverte des quatre principaux satellites de Jupiter en 1610 (Io, Europe, Ganymède et Callisto), il aura fallu attendre les années 1970 et les débuts de l'spatiale pour prendre la mesure de laet de la richesse de ces mondes. Les sondes10 et 11, lancées en 1972 et 1973, puis les sondes1 et 2 en 1977, fournirent les premières images des planètes géantes et de leurs lunes. Laqui vola dans le système de 1995 à 2003, permit une première analyse des propriétés deet des caractéristiques internes des lunes.Io, la plus proche de Jupiter, est la seuleà ne pas être recouverte de. La surface d'est plutôt jeune, sans doute moins de 100 millions d'années, car la glace est très pure et présente très peu de cratères d'impact. Ganymède présente aussi une surface entièrement glacée mais beaucoup plus vieille avec une alternance de surfaces sombres et fortement cratérisées, probablement vieilles de 4 milliards d'années, et d'autres plus jeunes mais d'âge inconnu. Ganymède présente, de plus, la particularité de posséder unetrès fine et unpropre. Callisto, la plus éloignée de Jupiter, possède une surface très vieille, recouverte par des poussières ; la glace n'y est visible que dans les cratères d'impact les plus récents.Une caractéristique originale des trois lunes glacées de Jupiter est la possible présence d'. Sur Europe, ce réservoir d'eau liquide pourrait être situé à quelquessous la glace et avoir une épaisseur d'une centaine de kilomètres. Sur Ganymède et Callisto, les océans seraient beaucoup plus profonds, à plusieurs dizaines de kilomètres sous la surface. L'eau serait liquide sur plusieurs centaines de kilomètres, mais se solidifierait plus en profondeur du fait des très hautes pressions. Ces océans ont également unecomplexe (ce n'est pas de l'eau pure !), des sources d'en profondeur et une stabilité avérée sur des centaines de millions d'années.Toutes ces découvertes ont motivé la préparation de deux nouvelles missions qui exploreront les lunes vers 2030.(NASA) se focalisera sur la lune Europe, les propriétés de sonet de sa surface, et ladede(ESA) explorerale système jovien pendant trois ans, puis se mettra ende Ganymède. Cette lune a certes un potentiel moindre en termes d', mais elle est intéressante pour d'autres raisons:unique de trois champs magnétiques (champ jovien,propre, possible champpar l'océan) ; caractéristiques géologiques permettant d'étudier l'histoire du système jovien ; propriétés internes comparables aux exoplanètes très riches en eau... Et l'aventure ne s'arrêtera pas là puisque l'ESA a annoncé que la première mission du futur programme2050 explorerait une lune de glace autour de Jupiter ou de Saturne.Olivier Grasset, enseignant-chercheur de Nantesau laboratoire deet géosciences (LPG) / OSUNA.