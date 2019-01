Des pansements régénérants

Des matériaux écolos bien sucrés

lactose (Le lactose est un glucide présent dans le lait (de 20 à 80g•L−1), dont il tire son nom (étymologiquement sucre de lait).)

servent (Servent est la contraction du mot serveur et client.)

vie (La vie est le nom donné :)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

biomasse ( En écologie, la biomasse est la quantité totale de matière (masse) de toutes les espèces vivantes présentes dans un milieu naturel donné. ...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

glucose (Le glucose est un aldohexose, principal représentant des oses (sucres). Par convention, il est symbolisé par Glc. Il est directement assimilable par...)

fructose (Le fructose (ou lévulose) est un ose (sucre simple non-hydrolysable) du groupe des cétoses, que l'on trouve en abondance dans les fruits, le miel et les sécrétions séminales. C'est un hexose (sucre...)

alternatives (Alternatives (titre original : Destiny Three Times) est un roman de Fritz Leiber publié en 1945.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces...)

pétrole (Le pétrole est une roche liquide carbonée, ou huile minérale. L'exploitation de cette énergie fossile est l’un des piliers de l’économie...)

cosmétique (Un cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires,...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.)

Des pansements régénérants

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche...)



Les hydrogels de chitosane (à gauche) peuvent stimuler la régénération du tissu nerveux in vivo. Sous forme de tubes (à droite) ils peuvent notamment favoriser la spermatogénèse ex vivo.

Image: IMP

moelle épinière (La moelle épinière, ou moelle spinale, désigne la partie du système nerveux central prolongeant en dessous la medulla oblongata, ou bulbe...)

cicatrice (Une cicatrice est la partie visible d'une lésion du derme après que le tissu se soit réparé, suite à une incision effectuée au cours d'une...)

in vitro (In vitro (en latin : « dans le verre ») signifie un test en tube, ou, plus généralement, en dehors de l'organisme vivant ou de la cellule. Un exemple est la fécondation in vitro (FIV). À...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

fertilité (Pour le sens commun, la fertilité désigne à la fin du XXe siècle la capacité des personnes, des animaux ou des plantes à produire une descendance viable et abondante. Le terme était...)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire glucidique,...)

horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie, littérature, et...)

Des résines à haute résolution

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

architecture (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans, diffusé sur Arte depuis 1995.)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

Académie des sciences (Une académie des sciences est une société savante dont le rôle est de promouvoir la recherche scientifique en réunissant certains des chercheurs les...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut...)



Redouane Borsali se sert de copolymères, à base de glucose, saccharose ou cyclodextrine, pour former des films ultraminces (à gauche) notamment grâce à une méthode de fabrication par auto-assemblage dirigé (à droite).

Image: R. BORSALI/CERMAV

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent...)

Des pneus renforcés

papier (Le papier (du latin papyrus) est une matière fabriquée à partir de fibres cellulosiques végétales et animales. Il se présente sous forme de feuilles minces et...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce segment. Pour indiquer qu'une valeur...)

cristaux liquides (Un cristal liquide est un état de la matière qui combine des propriétés d'un liquide conventionnel et celles d'un solide cristallisé. On exprime son état par le terme de mésophase.)

organisation (Une organisation est)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur par transformation du pistil. La paroi de...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps...)

bastion (Le bastion est un des éléments des fortifications classiques, il remplace dans celles-ci, la tour pour fournir les feux de flanquement sur la courtine et défendre les...)

capitale (Une capitale (du latin caput, capitis, tête) est une ville où siègent les pouvoirs, ou une ville ayant une prééminence dans un domaine social, culturel, économique...)

Qu'ils proviennent du monde animal ou végétal, les sucres remplacent de plus en plus les produits dérivés du pétrole. Un succès qu'ils doivent à leurs étonnantes propriétés. Explications.Saccharose, glucose, fructose,... La famille des sucres affiche un éventail spectaculaire de molécules qui nepas seulement à nous rendre laplus douce. De laaux nanotechnologies en passant par l'industrie, les sucres s'invitent aussi dans la conception debiosourcésFermerIssus de lad'origine animale ou végétale. et respectueux de l'. C'est le cas des polysaccharides, composés de briques élémentaires de sucres simples (les monosaccharidesFermerGlucides simples, dit "sucres rapides" dudealimentaire. Les plus connus dans nos assiettes sont le, le, etc.. Ces polymèresFermerTrès grandes molécules constituées de la répétition de nombreuses sous-unités., parfois obtenus à partir de différents sous-produits de l'industrie (agroalimentaire, papetière, etc.), offrent à présent desde choix à lades dérivés deLe chitosane, extrait des carapaces de crabes et de crevettes et connu depuis 1859, fait partie des plus étonnants. Utilisé comme floculant pour traiter les eaux usées et dans les domaines de laet de l'alimentaire,explique Laurent David, professeur à l'Claude-Bernard de Lyon et membre du Laboratoiredes matériaux polymères.Laurent David travaille par exemple sur des hydrogels. Ces produits, composés jusqu'à 99 % d', ne contiennent qu'une faiblede polysaccharides tels que le chitosane.précise leInjectés rapidement après une lésion de la, les hydrogels de chitosane sous forme fragmentée peuvent ainsi stimuler la régénération du tissu nerveuxalors que la formation naturelle d'unedu tissu nerveux ne permet plus le passage d'informations à travers la lésion. De plus,, ces matériaux très perméables à l', aux nutriments et aux hormones offrent des conditions inédites pour favoriser la spermatogénèseet offre ainsi de nouvelles perspectives de préservation de lachez le jeune garçon ou l'adulte infertile.Le chitosane s'associe également très bien avec d'autres polysaccharides, comme les alginates issus des algues. En collaboration avec les laboratoires Brothier, Laurent David a ainsi conçu des fils de compresses qui aident à la régénération des tissus grâce à l'alliance de ces deux matériaux.Enfin, son équipe fabrique aussi des fils de chitosane, bons candidats dans la conception de renforts textiles pour traiter des hernies ou des anévrismes des vaisseaux sanguins. Pour ces applications, ceest intéressant de par sa faible réponse inflammatoire et par sa résorption contrôlable dans leD'autres applications pour purifier l'eau, fixer des colorants ou encore combattre champignons etse profilent aussi à l'...Les polysaccharides trouvent aussi des applications surprenantes en microélectronique de pointe. Directeur deau Centre de recherches sur les macromolécules végétales duet directeur de l'Carnot PolyNat, Redouane Borsali pilote les efforts de huit laboratoires grenoblois dédiés aux matériaux biosourcés à haute valeur ajoutée. Ses travaux sur lede l'et des propriétés de copolymères biosourcés ont été récompensés par de nombreux prix, dont récemment celui de la FondationFrance-Taïwan de l'pour des dispositifs de mémoires à transistors.détaille le directeur de recherche.Ces briques s'assemblent alors d'elles-mêmes, tandis que les chercheurs contrôlent différents paramètres en fonction des propriétés désirées. Dans le cadre européen GreeNanoFilms , Redouane Borsali se sert de copolymères, à base de glucose, saccharose ou encore de cyclodextrine, pour former des films ultraminces, nécessaires aux procédés de lithographie nanométrique. En plus d'être biosourcées, ces résines atteignent une résolution quatre fois meilleure que celles issues de dérivés de pétrole., s'enthousiasme Redouane Borsali.Ces matériaux trouvent également des applications dans les LED organiques, les cellules photovoltaïques ou encore pour des biocapteurs sur substrats flexibles.Autre matériau constitué de sucres et bien connu dans l'industrie du: la cellulose. Laurent Heux, directeur adjoint du Cermav, en détricote les structures naturelles afin d'isoler les plus petites briques élémentaires possible afin de construire de nouveaux matériaux., détaille-t-il." Ces objets ne font que quelques nanomètres deet une centaine de nanomètres à plusieurs micromètres de long.Le contrôle de leur structure a permis à l'équipe du Cermav, en collaboration avec la société Michelin, de renforcer des élastomères employés dans des pneus. Ils ont également conçu desiridescents, en mimant l'de la cellulose dans unafricain. L'étude de la cellulose rappelle lede Grenoble commede l'industrie du papier.Aujourd'hui encore, en plus du Cermav, laiséroise accueille le Centre technique du papier et Pagora, école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine et travaillant de concert au sein de l'Institut Carnot Polynat. Selon Laurent Heux, l'industrie de la cellulose cherche des débouchés avec une plus forte valeur ajoutée que le papier., avance Laurent Heux.La recherche sur les sucres continue en tout cas de proposer de nouveaux résultats, des produits biosourcés aux propriétés et à la valeur ajoutée sans cesse améliorées.