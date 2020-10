Matière noire et LHC: de la collision de photons aux axions



(c) Cern/Atlas

Après leur première observation directe de la diffusion élastique de photons en 2017, les collaborations CMS et Atlas du LHC au Cern, auxquelles participe le CEA-Irfu, ont accumulé assez de données sur cet événement très rare pour en extraire des informations sur une particule qui pourrait constituer la"noire": l'À haute, le modèle standard de laprévoit que deuxpuissent interagir de manière quantique et produire deux autres photons.Or lorsque les noyaux atomiques desont accélérés jusqu'à uneproche de celle de lacomme au LHC (LargeCollider), ils produisent un énormede photons équivalent à und'environ 1025 V/m dans leurimmédiat. Si deux de ces noyaux se croisent à environ dix femtomètres (1 fm = 10-15 m) l'un de l'autre, les photons émis par ces noyaux respectifs peuvent interagir deux à deux. La signatured'un tel phénomène est alors très simple: les ions de plomb poursuivent leuret seuls, deux photons sont détectés, au lieu de gerbes de particules créées en cascades.Entre 2016 et 2019, les physiciens d'Atlas et CMS ont recensé 97 candidats événements sur plus de cent milliards de croisements d'ions de plomb à 10 fm. Sur ces 97, seulement 27 sont attribués à des bruits de fond. C'est le meilleur résultat produit aujourd'hui.La qualité desrecueillies permet aux chercheurs d'en extraire des informations sur une particule hypothétique de matière "noire", l'axion, interagissant faiblement avec la matière ordinaire. En effet, lade photons enpourrait produire un axion, qui, à son tour, produirait une autre paire de photons. Les scientifiques s'attendent à un excès d'événements pour une énergie de la paire de photons correspondant à lade l'axion, si cette particule existe. Leurs résultats expérimentaux permettent de resserrer le domaine - couplage avec les photons et masse - compatible avec l'existence de cet axion.D'autres expériences, notamment des collisions d'ionsouou des collisions asymétriques entre unlourd et un- sont désormais envisagées dans le LHC à hautepour aller plus loin dans cette