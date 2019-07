Une mesure des forces au sein d'une pince optique

Quand une particule est piégée par une pince optique, la dynamique hors équilibre induite par les forces de pression de radiation est mal connue. Des physiciens ont montré que ces forces deviennent mesurables lorsque la particule est plongée dans unederaréfié.Enclassique, la distribution de probabilité de Gibbs-Boltzmann décrit la position et lad'une particule dans un bain, comme l'ou l'. La répartition des forces agissant sur la particule est cependant mal connue pour une distribution stationnaire hors de l'équilibre, quand certaines forces ne dérivent pas d'un potentiel d'action. Cettese retrouve en particulier dans les pinces optiques, qui ont valu à Arthur Ashkin leen 2018. Un faisceaufortement focalisé y piège une particule grâce à une, dont une des composantes non conservatives, c'est-à-dire dont le travail dépend du chemin parcouru, est longtemps restée négligée. En effet, les travaux dans ce domaine s'efforçaient principalement à accentuer l'immobilisation des particules, dans l'espoir de les faired'un régime classique à un régime quantique, plutôt que d'en étudier les mouvements.Des chercheurs du Laboratoireetd'Aquitaine ( LOMA , CNRS/Université de Bordeaux) sont parvenus à isoler et mesurer cette force. Ils ont pour cela utilisé une nanobille ded'une composition proche d'une: safacilite saparoptique et limite les phénomènes d'et d'échauffement. Plutôt que de la laisser dans un bain thermique, où la particule serait soumise à d'innombrables collisions moléculaires du milieu environnant, les physiciens ont eu l'idée de la plonger dans un milieu gazeux raréfié. La force optique non conservative exercée sur la particule est alors plus importante que celle due aux collisions moléculaires, devenant ainsiet mesurable.Cette étude généralise le fonctionnement des pinces optiques et apporte un système modèle pour examiner lastatistique hors de l'équilibre. Elle ouvre également des perspectives pour la mesure de forces ultra-faibles, y compris en 3D.Yacine Amarouchene, Matthieu Mangeat, Benjamin Vidal Montes, Lukas Ondic, Thomas Guérin, David S. Dean et Yann Louyer., le 8 mai 2019. DOI:10.1103/PhysRevLett.122.183901.Lire l'article sur la base d'archives ouvertes HAL et arXiv