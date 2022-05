Du méthane sur une mini-Neptune tempérée ?

Vue d'artiste exoplanète seconde planète système planétaire

ESA/Hubble, M.Kornmesser

masse

satellite

super-Terre

quantité

énergie

étoile

naine rouge

Terre

Soleil

données

télescope spatial Hubble

eau

atmosphère

zone habitable

absorption

longueur

onde

hydrogène

hélium

Simulations numériques en appui

physique

programme informatique

Hubble

carbone

azote



Absorption du flux stellaire méthane

B. Bézard et al. 2022

gaz

diagnostic

température

L'annonce en 2019 de la détection de vapeur d'eau dans l'atmosphère de K2-18 b, une exoplanète d'environ huit masses terrestres située dans la zone dite "habitable" de son étoile, fit grand bruit. Une étude menée par des chercheurs de l'- PSL au Laboratoire d'études spatiales et d'enremet en cause cette détection. Elle est publiée en tant que Matters Arising dans Nature Astronomy, le 12 mai 2022.De par sa(entre 7 et 10 masses terrestres) et son rayon (environ 2,5 rayons terrestres), l'exoplanète K2-18 b, découverte en 2015 par leKepler, est considérée comme une "" ou une "mini-Neptune". Par ailleurs, elle reçoit à peu près la mêmed'de son, une, que laen reçoit duEn analysant desobtenues par leenregistrées lors du passage de K2-18 b devant son étoile, deux équipes avaient annoncé en 2019 la détection ded'dans son: une première pour une planète gravitant dans la "" de son étoile. Cette détection reposait sur uneobservée vers uned'de 1,4 micromètres. Ces équipes avaient également conclu à la présence de quantités notables d'et d'et vraisemblablement de nuages d'eau.Une équipe du LESIA a produit des simulations numériques de l'atmosphère de K2-18 b en utilisant un modèleet chimique cohérent (basé sur leExo-REM) et en supposant que l'exoplanète avait une composition chimique proche de celle de Neptune. Ils sont ainsi parvenus à reproduire les données de K2-18 b enregistrées par, le meilleur ajustement étant obtenu pour une proportion d'éléments lourds (oxygène,, etc.) par rapport à l'hydrogène d'environ 200 fois la proportion solaire.Les spectres du passage de K2-18 b devant son étoile, tels que calculés à partir de ce modèle, montrent que l'absorption observée par Hubble est en fait majoritairement due au méthane, même si celui-ci est environ deux fois moins abondant que la vapeur d'eau. Le méthane est unque l'on s'attend à trouver en abondance dans l'atmosphère des "mini-Neptunes" tempérées.Plus généralement, ces simulations montrent que l'absorption à 1,4 micromètres de longueur d'onde n'est pas unde la présence de vapeur d'eau pour des exoplanètes géantes dont lad'équilibre est inférieure à 600 K.Pour différencier la vapeur d'eau du méthane, il est donc nécessaire d'observer parallèlement à d'autres longueurs d'onde, comme pourront le faire le Webb Telescope lancé fin 2021 ou la mission spatiale européenne Ariel prévue pour 2029.B. Bézard, B. Charnay, D. Blain, Methane as a dominant absorber in the habitable-zone sub-Neptune K2-18 b , 2022, Nature Astronomy.