Des microcapteurs en quartz intégrés sur silicium

Afin d'améliorer les performances des microsystèmes piézoélectriques en quartz, une équipe de l'Institut d'électronique et des systèmes a développé un procédé qui combine le dépôt chimique en solution, la nanoimpression et la microfabrication surpour créer des capteurs intégrés deet deà haute sensibilité. Ces résultats ouvrent la voie à une nouvelle famille de micro balance en quartz plus efficace que celle actuellement disponible sur le marché.Le développement des applications despiézoélectriques, en particulier des capteurs, passe par leur intégration dans les technologies du silicium. Pour réaliser un dispositif intégré à base de quartz, la seule voie possible était jusqu'ici de micro usiner le quartz, puis de l'assembler sur un substrat de silicium. Une méthode qui limite les performances et la sensibilité duUne équipe de l'd'électronique et des systèmes ( IES , CNRS/Univ. Montpellier), en collaboration avec l'Institut deen infectiologie de Montpellier ( IRIM , CNRS/Univ. Montpellier) et l'Institut de Ciencia de Materials de Barcelona (ICMAB), a mis auun nouveau procédé, compatible avec les technologies du silicium, pour fabriquer un système(Mems) à base de quartz piézoélectrique. Leobtenu est constitué d'une mince couche de quartz piézoélectrique épitaxiée sur le silicium. Les résultats ont été publiés, en couverture, dans la revueLa première étape du procédé développé à l'IES consiste à effectuer, à partir d'une solution, un dépôt de couches de silice sur un substrat en silicium. Ce film est ensuite structuré par une technique de lithographie par nanoimpression. Enfin, un chauffage à 1000°C cristallise le film de quartz nanostructuré.Le capteur obtenu, qui mesure des forces ou des masses, repousse les limites de l'état de l'art actuel. En effet, lede la couche de quartz (cristallinité, épaisseur, rugosité) intégrée sur silicium améliore la réponse piézoélectrique. En analysant la sensibilité du capteur au moyen d'une pointe de microscope AFM, les chercheurs ont montré que leurdevrait être capable de mesurer des masses avec une résolution de l'ordre du picogramme (10-12 g). La nano structuration et la fonctionnalisation de la couche de quartz permettent d'envisager de nombreuses applications, notamment en. Ainsi, un nouveau Virusensor , a pour but d'étudier laet la détection depar ce type de capteur.Ces résultats ouvrent la voie à une nouvelle famille de micro balance en quartz, plus efficace que celle disponible actuellement sur le marché. Un programme de prématuration du nouveau procédé est envisagé, avec pour objectif de concevoir une plateforme de réalisation de dispositifs piézoélectriques intégrés sur silicium, à base de quartz et d'autres matériaux, qui viseront des applications en biologie, en, mais aussi dans la récupération d'Claire Jolly, Andres Gomez, David Sánchez-Fuentes, Dilek Cakiroglu, Raïssa Rathar, Nicolas Maurin, Ricardo Garcia-Bermejo, Benoit Charlot, Martí Gich, Michael Bahriz, Laura Picas, and Adrian Carretero-Genevrier.2021.Claire Jolly, David Sanchez-Fuentes, Ricardo Garcia-Bermejo, Dilek Cakiroglu, Adrian Carretero-Genevrier., 2020.Q Zhang, D Sánchez-Fuentes, R Desgarceaux, A Gomez, P Escofet-Majoral, J Oró-solé, J Gazquez, G Larrieu, B Charlot, M Gich, A Carretero-Genevrier., 12, 4, 4732-4740.- Adrien Carretero-Genevrier - Chargé de rechercheà l'Institut d'électronique et des systèmes (IES, CNRS/Univ. Montpellier)carretero at ies.univ-montp2.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr